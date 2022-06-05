FAZ: для борьбы с продовольственным кризисом Запад хочет использовать Белоруссию — без каких-либо уступок со своей стороны

Идея транзита украинского зерна через территорию Белоруссии в литовский порт Клайпеда звучала с разных сторон, пишет Frankfurter Allgemeine. С посреднической инициативой выступил и Генсек ООН Антониу Гутерреш, предложивший приостановить или смягчить западные санкции против Белоруссии и России в обмен на создание транспортного коридора для украинского зерна через Белоруссию. Однако Брюссель идти на уступки не собирается и предполагает, что за услуги Минску должны полагаться лишь транзитные сборы.

Взгляд на цифры даёт представление о масштабах проблемы: до начала российской спецоперации от 95% до 98% экспорта украинского зерна осуществлялось через порты Чёрного моря. Теперь этот путь закрыт. Времени на поиски других транспортных путей остается всё меньше — в ближайшее время с украинских складов необходимо вывезти более 20 млн тонн зерна, чтобы освободить место для нового летнего урожая. Если этого сделать не удастся, большая часть прошлогоднего и нынешнего урожаев может попросту сгнить. Ранее Украина экспортировала до 5 млн тонн пшеницы в месяц, но в нынешних условиях способна экспортировать немногим более 1 млн тонн, пишет Frankfurter Allgemeine.

Для транспортировки по суше также существует множество препятствий: некоторые железнодорожные пути пострадали в результате боевых действий, а другие уже перегружены, поскольку всё, что в иных условиях поставлялось бы на Украину по морю, например топливо, теперь поставляется по суше. Кроме того, украинские железные дороги имеют более широкую колею, чем европейские, поэтому при транспортировке в морские порты стран ЕС, например Румынии или Польши, товары необходимо перегружать в другие вагоны.

Этого препятствия нет в одной стране Евросоюза — Литве. Идея экспорта украинского зерна через территорию Белоруссии и литовский порт Клайпеда звучала с разных сторон. 18 мая Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о возможности изучения «альтернативных транспортных маршрутов» для украинского зерна. Он также подчеркнул, что мировой продовольственный кризис не удастся преодолеть без украинской сельхозпродукции, без белорусских и российских продуктов питания и удобрений. При этом калийные удобрения из Белоруссии находятся под санкциями ЕС и США. В санкционном списке российские удобрения пока отсутствуют, однако финансовые санкции в отношении Москвы «призваны затормозить их продажу», отмечает издание.

В заявлении Гутерреша многие СМИ усмотрели посредническую инициативу по приостановке или смягчению западных санкций против Белоруссии и России в отношении экспорта удобрений в обмен на создание транспортного коридора для украинского зерна через Белоруссию. Помимо политической воли западных столиц, её реализация будет зависеть от позиции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Она, в свою очередь, содержится в письме, которое Лукашенко направил Генеральному секретарю ООН. Понятно, что Лукашенко, как и президент России Владимир Путин, хочет «использовать продовольственный кризис», вызванный ситуацией на Украине, для снятия санкций, утверждает автор статьи. Также ясно, что надежды «вбить клин» между Белоруссией и покровительствующей ей Россией с помощью экспорта зерна напрасны. Предполагается, что государственные СМИ Белоруссии опубликовали содержание письма Лукашенко Гутеррешу 23 мая для того, чтобы развеять опасения России.

За несколько дней до публикации письма американские СМИ сообщали о переговорных усилиях Генерального секретаря ООН. В письме Лукашенко не рассматривается идея использования Белоруссии в качестве страны — транзитёра зерна. Вместо этого в соответствии с «обычной московской риторикой» Лукашенко обвиняет страны Запада в «неуважении законных интересов» и «игнорировании озабоченностей других партнёров, прежде всего России», и «провоцировании горячего конфликта на территории Украины». «Мы — не агрессоры», — пишет Лукашенко о роли Белоруссии. Несмотря на союз с Россией, Лукашенко, как отмечает издание, не направлял на Украину собственных войск, предположительно ввиду «сильных антивоенных настроений» в стране. Лукашенко добавляет: «Но мы и не предатели». Он призывает к прекращению поставок вооружений на Украину и снятию санкций с России и Белоруссии, в том числе во избежание обострения продовольственного кризиса.

В Брюсселе категорически исключают отмену или даже смягчение санкций в отношении Белоруссии. Еврокомиссия предполагает, что за транзит зерна по территории страны в Литву Белоруссии будут полагаться лишь транзитные сборы. Литва, по данным её правительства, сможет экспортировать около 13 млн тонн зерна морским транспортом. Свободные мощности будут обеспечены как раз за счёт санкций: все контракты на импорт калийных удобрений, вывозившихся в основном через Клайпеду, должны были быть расторгнуты до конца мая.

Предложение Генерального секретаря ООН о снятии санкций в обмен на транзит зерна является «ошибочным» по той же причине: в таком случае порт будет занят вновь. В Брюсселе и Вильнюсе предполагают, что Минск открыт для сделки и без обсуждения вопроса санкций. По их оценкам, руководству Белоруссии срочно требуются деньги, а Лукашенко может «попытаться вырваться из тисков России». Примечательно, что Евросоюз в последний раз вводил санкции в отношении Белоруссии 9 марта — после этой даты пакеты санкций касались исключительно России, отмечает Frankfurter Allgemeine.