Le Figaro: Путин предложил варианты ослабления продовольственного кризиса — но нужно снять санкции

Лидеры России, Франции и Германии провели телефонные переговоры, во время которых Владимир Путин, в частности, предложил варианты, как Россия могла бы экспортировать российское и украинское зерно через черноморские порты и тем самым снизить напряжённость на продовольственном рынке. Но для этого Западу нужно снять ряд санкционных ограничений, пишет Le Figaro.
Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщает Le Figaro, они обсуждали российскую спецоперацию на Украине и экспорт зерновых, а также угрозу мирового продовольственного кризиса. Инициатором разговора длительностью 80 минут стали Макрон и Шольц.
«Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», — заявил Путин. По его словам, трудности с поставкой продовольствия были спровоцированы ошибками западных стран в финансово-экономической сфере и антироссийскими санкциями.
Украина, крупный поставщик зерновых, не может продавать свою продукцию из-за военных действий. России же такую возможность заблокировали санкциями в финансах и логистике. На двоих они производят треть всей пшеницы в мире.
Со своей стороны, Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий. Об этом заявила немецкая сторона. При этом все собеседники сошлись во мнении, что гарантировать экспорт должны структуры ООН.
Западные лидеры призвали Россию к прекращению огня, к проведению прямых переговоров с Зеленским и поиску дипломатического урегулирования конфликта. Путин, со своей стороны, заверил, что Россия открыта к возобновлению диалога с Киевом. При этом он почеркнул, как опасно наполнять Украину оружием: это может привести к дестабилизации ситуации и к ухудшению гуманитарного кризиса. Лидеры обсудили также и вопрос освобождения украинских военнопленных, которые сдались в Мариуполе, пишет Le Figaro.
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