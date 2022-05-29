Уместится всё население города: SVT ознакомился с «мегабомбоубежищами» в Хельсинки
На глубине 25 метров под центральной частью Хельсинки находится примерно одно из сотни бомбоубежищ, в которых в случае нападения может укрыться всё население города.
ТОМИ РАСК, руководитель по планированию службы спасения Хельсинки: Первый барьер безопасности — это коридор, через который вы сюда попадаете. Дистанция до поверхности поглощает большую часть энергии от взрыва. Затем у нас есть взрывоустойчивая перегородка — из твёрдой стали.
Это бомбоубежище в районе Хаканиеми в Хельсинки — относительный новострой. Его несколько этажей активно используются в качестве парковки и спортзала.
ТОМИ РАСК: Большинство наших убежищ — 60-х и 70-х годов постройки. А это — одно из новейших; его сдали в 2003 году. Одна из причин того, почему это убежище выглядит относительно чисто после того, как им пользовались 20 лет, — это то, что его можно применять и для других целей. Так что предприниматели, которые арендуют помещения, следят здесь за чистотой.
Столица Финляндии, страны, которая подала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией, может похвастаться необычайно высоким уровнем покрытия различных зон бомбоубежищами, которые связаны подземными туннелями, пролегающими под всеми Хельсинки.
ТОМИ РАСК: Большинство стран обладают некими схемами гражданской обороны. Но предназначены они не для всех гражданских. Они предназначены для неких высокопоставленных правительственных чиновников или людей, у которых много денег. Но нам в Финляндии нужно обеспечивать безопасность рядовых граждан.
Дата выхода в эфир 27 мая 2022 года.
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