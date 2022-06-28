«Не могу дать никаких обещаний»: Столтенберг о процессе вступления Швеции и Финляндии в НАТО
В ходе саммита НАТО, который должен состояться во вторник, члены блока собираются обсудить такие темы, как Россия, Китай и борьба с терроризмом. При этом, по словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, блок хочет увеличить число боеготовых военнослужащих с 40 тыс. до 300 тыс., пишет SVT.
В понедельник Столтенберг встретился с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и обсудил с ней заявку этой страны на вступление в НАТО. Позже в тот же день в ходе пресс-конференции генсек сообщил, что переговоры с Турцией — страной, которая пока что препятствует членству Финляндии и Швеции в НАТО, — на этот счёт продолжатся.
«Сейчас мы вместе работаем над соглашением между Швецией, Финляндией и нашим союзником Турцией с целью разрешить вопросы в сфере безопасности, включая тему экспорта оружия и борьбы с терроризмом», — сообщил Столтенберг.
«Швеция осуждает терроризм во всех его формах», — подчеркнула Андерссон, отметив, что Швеция считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией.
Кроме того, по её словам, Швеция не является и не станет в будущем прибежищем для террористов.
Во вторник также должна пройти встреча с участием Андерссон, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё и представителей НАТО. На повестке переговоров — будущее членство Швеции и Финляндии в блоке. В этом контексте Столтенберг выразил надежду на то, что саммит НАТО в Мадриде поспособствует «прогрессу» в этом процессе.
«Цель, разумеется, состоит в том, чтобы добиться прогресса. Я не могу дать никаких обещаний, но идёт активная работа. Однако пока ещё слишком рано что-либо говорить о том, какого можно будет добиться прогресса», — оговорился генеральный секретарь.
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