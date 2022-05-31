Bloomberg: НАТО следует хорошо подумать перед принятием Швеции и Финляндии

После приёма Швеции и Финляндии НАТО вырастет до 32 государств-членов, однако лидеры США и альянса не учитывают издержек от присоединения новых стран. Как пишет эксперт Bloomberg, символическая ценность расширения альянса как расплаты за российские действия на Украине может стать для Брюсселя решающим фактором, но прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте и задуматься, укрепит этот шаг альянс или нет.

Вполне вероятно, что заявки Швеции и Финляндии скоро одобрят и НАТО вырастет до 32 государств-членов. Однако, как считает старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете* Эмма Эшфорд, в расчёте поскорее поставить Путину синяк под глазом лидеры США и НАТО не учитывают издержек от присоединения новых стран, хотя формальная цель альянса — всё ещё коллективная оборона.

Как отмечает она в статье для Bloomberg, очевидных плюсов от присоединения этих скандинавских стран — два. Первый символический: чёткая демонстрация европейской солидарности против российских действий в Восточной Европе. Второй технический: с присоединением Финляндии и Швеции членство в НАТО теснее увяжется с членством в ЕС. Это поможет избежать маловероятного, но весьма проблематичного сценария, когда жертвой агрессии становится член ЕС, не подпадающий под Пятую статью Устава НАТО о взаимной обороне. Однако во всех же других отношениях членство Финляндии и Швеции — вопрос сложный и тревожный.

И у Финляндии, и у Швеции высокоразвитая экономика. Они могли бы внести свою лепту в технологический потенциал НАТО благодаря национальным гигантам вроде Ericsson и Nokia. Кроме того, в военном отношении они сильнее многих других европейских государств — особенно Финляндия, которая не только сохранила воинскую повинность с момента окончания холодной войны, но и может похвастаться высоким профессионализмом и крупнейшей на континенте артиллерией.

Однако с точки зрения всего альянса — и особенно США — выгода уже не столь очевидна. Вооружённые силы Финляндии и Швеции уже давно сосредоточились на защите собственных территорий, так что их вклад в общую оборону, краеугольный камень Устава НАТО, весьма сомнителен. И хотя обе обязались увеличить военные расходы и усилить свой потенциал во имя общей обороны Европы, не исключено, что этого так и не произойдёт. И вместо этого они будут пользоваться военной мощью Америки — и её ядерным зонтиком — за просто так, как долгие годы делают другие европейские государства. По данным Международного валютного фонда, ни та, ни другая так и не приблизилась к официальной цели НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

«История учит: наиболее вероятный исход таков, что в миг, когда Вашингтону пора разворачиваться к Азии, на плечи Америки ляжет забота ещё о двух государствах», — пишет автор статьи.

По её мнению, стоит также учитывать, что поддержка новых членов отнюдь не единодушна. Вполне возможно, что яростный протест Турции — всего лишь попытка выбить из альянса политические уступки, однако во многом это реакция на то, что Швеция и Финляндия поддерживают курдов.

«Наконец, лидеры должны учитывать и риск неадекватной реакции со стороны России. Нельзя исключать, что в ответ на появление НАТО в 300 километрах от родного Петербурга президент Владимир Путин выкинет нечто безрассудное», — считает Эмма Эшфорд.

Как заключает она, при всём этом далеко не очевидно, что Финляндии и Швеции и впрямь грозит повышенный риск, если в НАТО их так и не возьмут. Они давно успешно избегают кризисов благодаря нейтралитету и внутренней обороноспособности. Поэтому не принять их в НАТО — это не «продинамить» их, а всего лишь сохранить рабочий статус-кво.

«Символическая ценность расширения альянса как расплаты за российские действия на Украине может стать для Брюсселя решающим фактором. Но прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, после чего по этому вопросу выскажутся главы государств и парламенты стран-членов, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте и задуматься, укрепит этот шаг альянс или нет», — резюмирует автор статьи.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.