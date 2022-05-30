Сдвиги не сиюминутного характера: шведский и финский министр объяснили CNN, зачем им НАТО

Решение Швеции отказаться от нейтралитета, который продлился более 200 лет, и подать заявку на членство в НАТО — это серьёзное решение, вызванное тем, что нынешний конфликт носит вовсе не сиюминутный характер, заявил в интервью CNN министр финансов Швеции Микаэль Дамберг. Примерно такого же мнения придерживается и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, который отметил, что его страна предпочитает смотреть в будущее на 100 лет вперёд и готовится к любым шагам со стороны России.

На прошлых выходных Россия перекрыла кран, остановив экспорт природного газа в Финляндию. На такой шаг она пошла буквально через несколько дней после того, как Финляндия и её северная соседка Швеция официально подали заявку на членство в НАТО. На мировом экономическом форуме в Давосе, который состоялся на этой неделе, я пообщался с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто и министром финансов Швеции Микаэлем Дамбергом насчёт этих решений, которые изменили всю парадигму.

Швеция придерживалась нейтралитета 200 лет или даже больше. Это большое решение. Считают ли шведы, что в исторической перспективе это отказ от многовекового нейтралитета?

МИКАЭЛЬ ДАМБЕРГ, министр финансов Швеции: Думаю, здесь нужно понимать, что Швеция придерживалась принципа нейтралитета 200 лет, и в последний раз мы воевали во времена наполеоновских войн, что о многом говорит. По этой причине обычная шведская семья не прочувствовала, что такое война, на своём собственном опыте. Они, возможно, каким-то образом связаны с Финляндией или другими странами. В Швецию могли бежать люди, которые прочувствовали, что такое война, но сама Швеция с ней не сталкивалась.

Так что для нас нейтральная политика была основана на прагматизме, с её помощью мы не встревали в войны. Так что для нас сдвиг в этой политике — это серьёзный поворот. Это большое дело. Целые поколения шведов выросли в этой реальности. Ситуация не была одинаковой на протяжении всех этих 200 лет, однако в целом Швеция следовала политике невмешательства.

Но всё изменилось. За последние лет 20 мы вступили в ЕС, наладили глубокое сотрудничество, не в последнюю очередь с Финляндией, нашим самым близким союзником, а также создали очень тесное партнёрство с НАТО. Так что ситуация, конечно, менялась с течением времени. Но для Швеции это — большое историческое событие.

Ввод российских войск на Украину показал вам, что вы оказались в новой среде, с точки зрения климата безопасности?

МИКАЭЛЬ ДАМБЕРГ: Да, мы оказались в абсолютно новом мире. Кроме того, мы считаем, что речь идёт о переменах, которые останутся с нами надолго. Это не сиюминутный конфликт. Речь идёт о новой России, о новых окружающих нас условиях. Так что для многих шведов недавние события, как мне кажется, вывели эту тему на новый уровень. Насчёт НАТО у нас шли споры, однако они носили осторожный и уважительный характер; на этот счёт бытовали разные мнения.

Однако в конечном итоге большинство политических партий пришло к согласию: внутри НАТО наша страна будет в большей безопасности, чем за его пределами, и в этом плане мы действуем сообща с Финляндией.

Что касается точки зрения Финляндии. В этом плане у вас тоже богатая история: вы всегда действовали очень аккуратно, чтобы не спровоцировать русских, учитывая, что у вас есть общая граница. В каком-то смысле можно сказать что вы — это пригород Санкт-Петербурга. Вы-то почему изменили свою позицию?

ПЕККА ХААВИСТО, министр иностранных дел Финляндии: Разумеется, у нас с Россией 1300-километровая граница, и мы хотим, чтобы на этой границе по-прежнему царил мир. Мы в Финляндии предпочитаем мыслить о России в долгосрочной перспективе: мы смотрим на 100 лет в глубь истории и на 100 лет вперёд.

Мы смотрим в будущее, и мы не знаем, что будет после Путина. Настанут ли лучшие времена и Россия демократизируется, или же нас ждёт что-то похуже. С Россией мы должны быть готовы к различным сценариям.

Первой реакцией со стороны России были угрозы. А затем они отрезали вас от энергии. Опасаетесь ли вы, что со стороны России за этим последуют ещё какие-либо шаги?

ПЕККА ХААВИСТО: Мы считаем, что России действительно не понравилась перспектива расширения НАТО и то, что альянс приблизится к финско-российской границе. Они выступили на этот счёт с очень критичными заявлениями. Но в то же время, насколько я понимаю, это решение не спровоцировало никаких действий против Финляндии или в Швеции в военной плоскости. Могут последовать какие-то действия в киберпространстве или в гибридном формате и так далее.

Вместе с тем мы постоянно говорим, что мы не идём на провокации, и мы хотим, чтобы на границе по-прежнему всё было спокойно. Что мы хотим продолжения двустороннего профессионального сотрудничества на границе, даже в нынешних обстоятельствах.

Одной из непредсказуемых составляющих этой ситуации может быть потенциальное вторжение России в Финляндию. Рассматриваете ли вы такую возможность всерьёз? Вы к этому готовы?

ПЕККА ХААВИСТО: Исходя из нашей истории, мы к этому всегда готовы. Мы всегда готовы к военным действиям, к нарушениям нашего воздушного пространства и сухопутной границы. Мы готовы к отражению кибер- и гибридных угроз и так далее. Это в нашем ДНК. Это забито в наш менталитет с точки зрения обороны. Любой, кто захочет причинить нам вред, столкнётся с последствиями с нашей стороны.

Министры, благодарю вас. Спасибо за разговор.

ПЕККА ХААВИСТО: Спасибо.

МИКАЭЛЬ ДАМБЕРГ: Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 мая 2022 года.