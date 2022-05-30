People's Daily: Китай посоветовал США выстраивать отношения с Пекином на принципах взаимоуважения

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И заявил, что отношения между Китаем и США не являются игрой с нулевой суммой, придуманной американской стороной. Как пишет People's Daily, дипломат добавил, что Вашингтону следует выстраивать двусторонние отношения с Пекином, исходя из принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Отношения между Китаем и США не являются игрой с нулевой суммой, и американской стороне следует выстраивать двусторонние отношения с КНР, исходя из принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Как пишет People's Daily, об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.

В ответ на недавнюю речь госсекретаря США Энтони Блинкена, охарактеризовавшего Китай как «самый серьёзный и долгосрочный вызов для мирового порядка», Ван И заявил, что Соединённые Штаты обладают крайне искажёнными представлениями о мире, Китае и китайско-американских отношениях.

По словам главы МИД КНР, мир не является таким, каким его описывают США. По его словам, самыми насущными задачами для мирового сообщества являются совместная защита жизни и здоровья человечества, содействие восстановлению мировой экономики и защита мира и спокойствия во всём мире. В этой связи необходимо сформировать понимание единой судьбы и претворять в жизнь основные цели и принципы Устава ООН, добавил министр.

Ван И подчеркнул, что инициатива «Один пояс — один путь», Инициатива по глобальному развитию и Инициатива в области глобальной безопасности, предложенные Китаем, получили широкое признание и поддержку в мировом сообществе и одержимость США «западноцентризмом», «исключительностью» и мышлением холодной войны, а также их стремление следовать логике гегемонизма и блоковой политики противоречат тенденции времени и способны привести лишь к конфронтации и расколу в мировом сообществе.

По словам главы МИД КНР, Соединённые Штаты сами превратились в источник нестабильности, подрывающий мировой порядок, а также в препятствие для демократизации международных отношений.

Китай совсем не то, что себе субъективно представляют США, подчеркнул Ван И, указав, что развитие и возрождение Китая имеют четкую историческую логику и обладают мощной внутренней силой.

Совместное стремление 1,4 млрд китайцев к модернизации представляет собой значительный прогресс для человечества, а не угрозу или вызов миру, отметил китайский министр, добавив, что такое достижение стало возможным благодаря твёрхдому руководству КПК и является результатом единения, усердия и упорной работы народа Китая, который вышел на путь социализма с китайской спецификой.

«Наша цель откровенна и ясна. Она заключается в том, чтобы сделать жизнь нашего народа лучше и внести больший вклад в развитие мира, а не в том, чтобы кого-то заменить или бросить ему вызов», — сказал Ван И.

«Мы выводим реформы, открытость и взаимовыигрышное сотрудничество на более высокий уровень. Мы станем лучшей версией самих себя и сделаем мир лучше», — продолжил он.

«Мы хотим сказать Соединённым Штатам, что отношения между Китаем и США — это не игра с нулевой суммой, придуманная американской стороной», — подчеркнул Ван И.

Руководство КНР отмечает, что от того, смогут ли Китай и США наладить свои отношения, зависит будущее и судьба всего мира, указал глава МИД КНР. Это вопрос века, на который оба государства должны дать ответ, продолжил он.

Прежде чем ответить на этот вопрос, американская сторона должна сначала осознать, что однополярная гегемония не найдёт поддержки, блоковое противостояние не имеет будущего, строительство «маленьких дворов, огороженных высокими стенами», означает самоизоляцию и отставание, а разрыв связей и прекращение поставок лишь вредит другим и себе, указал глава МИД КНР.

По словам Ван И, страны могут вести честную конкуренцию друг с другом и вполне естественно, что между Китаем и США существует определённое соперничество, однако оно не должно быть деструктивным.

Китайский народ уверен в себе и готов к честной конкуренции, чтобы увидеть, кто лучше управляет своей страной и кто может внести больший вклад в развитие мира.

«Мы никогда не поддадимся на шантаж и угрозы и будем решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», — сказал он, подчеркнув, что у китайского народа есть сила духа и воля, чтобы сделать это, а любое подавление и сдерживание лишь ещё сильнее сплотит его.

Американская сторона должна сосредоточить свои усилия на реализации принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы найти путь к тому, чтобы две крупные державы — Китай и США — правильно обходились друг с другом в новую эпоху, заключил он.