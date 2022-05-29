CNBC: «усердно работать» — Китай во имя восстановления экономики провёл крупнейшую правительственную телеконференцию

Столкнувшись с серьёзными трудностями на пути к посткоронавирусному экономическому восстановлению, китайские власти организовали беспрецедентную по масштабам телеконференцию, в которой приняли участие чиновники самых разных уровней — от регионального вплоть до муниципального, сообщает CNBC. По данным канала, западные аналитики считают, что достичь установленных китайским правительством целевых экономических показателей будет крайне трудно — и прозвучавшие на мероприятии заявления, по существу, являются признанием этого факта.

Китай в минувшую среду в рамках усилий по укреплению «потрёпанной коронавирусом» экономики организовал «редкое» мероприятие — масштабную телеконференцию национального масштаба, передаёт CNBC. Как пишет сайт канала, размах конференции, а также момент, который был избран для её проведения, эксперты восприняли как явный показатель того, что китайские власти крайне серьёзно относятся к стоящим перед страной вызовам, мешающим ей достичь целевого показателя по годичному росту ВВП в 5,5%.

«В отдельных сферах и в определённой степени мы сталкиваемся с ещё более тяжёлыми трудностями даже по сравнению с мощнейшим шоком, вызванным пандемией в 2020 году», — заявил, согласно переведённым CNBC сообщениям китайских государственных СМИ, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян. Как подчёркивает корреспондент американского канала, Ли отметил, что китайская экономика подошла к «критической точке», когда она должна установить траекторию своего развития на целый год, и призвал чиновников «усердно работать», дабы добиться по результатам второго квартала нынешнего года экономического роста и снижения безработицы.

Хотя конкретной информации по числу участников конференции в китайских медиа не приводилось, в новостных выпусках в среду вечером можно было увидеть «целые большие конференц-залы людей из самых разных провинций», говорится в материале CNBC.

Комментируя конференцию, старший аналитик Народного банка Китая Цзун Лян подчеркнул, что заседаний такого масштаба в Поднебесной не проводилось много лет, а то обстоятельство, что в мероприятии были задействованы чиновники самых разных уровней, и вовсе не имеет прецедентов. По мнению эксперта, такое «прямое общение», скорее всего, поспособствует правильному внедрению мер по поддержке экономики и борьбе с коронавирусом — ведь обычно в Китае решения спускаются сверху вниз, проходя через множество различных ступеней госаппарата, и в результате этого чиновники на местах порой принимали чрезмерно жёсткие меры.

Чтобы представить масштабы Китая, достаточно вспомнить, что страна насчитывает 31 регион уровня провинции и более 2800 более мелких субъектов, соответствующих округу, напоминает корреспондент CNBC.

«Китайские политики ощущают острейшую необходимость поддержать экономику после крайне слабого роста активности в апреле, вялого восстановления на протяжении мая, а также продолжающего роста безработицы», — оценили мероприятие в своём докладе аналитики Goldman Sachs. По информации CNBC, эксперты банка отметили, что телеконференция проходила с участием чиновников провинциального, муниципального и окружного уровней. Как полагают в Goldman Sachs, обращённые к чиновникам призывы Ли об обеспечении роста во втором квартале можно воспринимать как косвенное признание того факта, что достичь установленного властями в начале марта целевого показателя по росту ВВП в 5,5% будет очень непросто.

Хотя число новых случаев заражения COVID-19 в Шанхае, Пекине и других регионах Китая уже сократилось, аналитики отмечают, что местные власти крайне осторожно относятся к вопросу ослабления антикоронавирусных мер, сообщает CNBC. На таком фоне инвестиционные банки на этой неделе стали снижать прогнозы по росту ВВП КНР — высказываются в том числе и мнения, что он не превысит 3%.

Материковый Китай накрыла самая тяжёлая с начала 2020 года волна пандемии, которую власти пытаются сдержать жёсткими ограничениями на перемещение граждан, введёнными в том числе в Шанхае, напоминает корреспондент CNBC. В результате многие зарубежные компании уже заявили о снижении производства и падении продаж, подчёркивает журналист.