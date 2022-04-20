Insider: Китай пообещал, что будет укреплять связи с Россией несмотря ни на что

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил в понедельник в ходе встречи с послом России в Китае Андреем Денисовым, что Пекин будет «укреплять стратегическую координацию» и продвигать взаимовыгодное сотрудничество с Москвой вне зависимости от того, как будет меняться ландшафт на международной арене, пишет The Insider. Как отмечается в материале издания, товарооборот между странами действительно продолжает расти — а кроме того, Китай по-прежнему сохраняет нейтральную позицию по вопросу спецоперации на Украине.

МИД КНР на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине заявил, что Пекин будет «укреплять стратегическую координацию» с Москвой несмотря ни на что, сообщает The Insider. По информации издания, соответствующее заявление озвучил замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн на встрече с послом России в КНР Андреем Денисовым в понедельник.

«Как бы ни менялся международный ландшафт, Китай будет продолжать укрепление стратегической координации с Россией в целях достижения взаимовыгодного сотрудничества, защищать вместе с ней наши общие интересы и продвигать создание международных отношений нового типа и международного сообщества, которое имеет общий взгляд на будущее человечества», — приводит слова Лэ The Insider.

По данным газеты, китайский чиновник в ходе встречи отметил, что товарооборот между Россией и Китаем по результатам первого квартала 2022 года увеличился на 30%, достигнув $38,2 млрд. Как подчеркнул Лэ, такой рост демонстрирует, что связи между странами характеризуются «поразительной прочностью».

Комментарии замминистра иностранных дел КНР служат очередным свидетельством укрепления российско-китайского альянса, констатирует корреспондент The Insider. Как напоминает журналист, с 2004 по 2021 год товарооборот между странами вырос с $10,7 до $140 млрд. При этом, в отличие от многих других стран, осудивших Россию в связи с началом спецоперации на Украине, Китай придерживается более нейтральной позиции, отмечает автор.