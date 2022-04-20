Insider: Китай пообещал, что будет укреплять связи с Россией несмотря ни на что
МИД КНР на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине заявил, что Пекин будет «укреплять стратегическую координацию» с Москвой несмотря ни на что, сообщает The Insider. По информации издания, соответствующее заявление озвучил замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн на встрече с послом России в КНР Андреем Денисовым в понедельник.
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