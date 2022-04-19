Yeni Safak: азиатский поворот в энергетике поможет Москве обеспечить экономическую безопасность

Чтобы свести на нет действие экономических санкций, введённых многими западными странами, Россия ищет новые пути и рынки. Как пишет Yeni Safak, важнейшими направлениями в этих поисках являются рынки развивающихся стран Азии и особенно Китай, и, если эта политика увенчается успехом, Россия обеспечит спрос на энергию и собственную экономическую безопасность, поскольку доходы от нефти и природного газа составляют одну из важнейших статей её доходов.

Россия находится в поиске новых путей и рынков для того, чтобы свести на нет действие экономических санкций, введённых многими странами, прежде всего странами ЕС, и обеспечить экономическую безопасность за счёт энергетических доходов. Как пишет Yeni Safak, важнейшим предпочтением в этих поисках, бесспорно, являются рынки развивающихся стран Азии и особенно Китай, выделяющийся как крупнейший импортёр энергии. И если эта политика увенчается успехом, влияние экономических санкций ослабнет, а Россия обеспечит безопасность спроса на энергию и собственную экономическую безопасность, поскольку доходы от нефти и природного газа являются одной из важнейших статей её доходов.

Как продолжает турецкое издание, России, очевидно, будет непросто за короткое время выйти на азиатские рынки, претворив в жизнь необходимую энергетическую инфраструктуру. Россия транспортирует большую часть своего природного газа по трубопроводам в европейские страны и инвестирует в эти рынки. По данным Международного энергетического агентства, Москва продаёт около половины своей нефти в европейские страны Организации экономического сотрудничества и развития и примерно 75% природного газа — в страны Европы.

Следовательно, в связи с изменением российской политики в энергетической сфере требуется значительный объём финансирования для инфраструктуры, необходимой для транспортировки всего природного газа в азиатские страны. И очевидно, что сделать это будет непросто, поскольку российская экономика сталкивается с серьёзными трудностями из-за экономических санкций.

Однако говоря о поиске новых рынков сбыта энергоносителей, Россия также заявляет об использовании национальных валют в торговле как энергоресурсами, так и другими товарами между странами. Другими словами, также существует запрос на то, чтобы положить конец господству доллара и евро в торговле. И только время покажет, вызовет ли это новые подходы в существующей финансовой системе.