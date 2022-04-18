DT: всё меньше британцев поддерживают антироссийские санкции на фоне кризиса

На этой неделе на 14% меньше британцев заявили, что согласились бы на повышение цен на топливо в ответ на санкции против России, чем в марте, когда в этом признались 50%, сообщает The Daily Telegraph. По данным опроса Redfield and Wilton Strategies, большинство респондентов ожидают усугубления кризиса в стране в ближайший год.
Общественная поддержка антироссийских санкций в Великобритании снижается по мере усугубления кризиса стоимости жизни в стране, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на опрос, проведённый Redfield and Wilton Strategies для воскресного приложения издания.
Опрос показал, что доля британцев, которые согласились бы на повышение цен на топливо вследствие западных санкций против России, упала за месяц на 14 процентных пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. На данный момент всего треть респондентов готовы тратить больше на продукты питания, если это поможет Украине, а треть признаются, что не хотят идти на такие жертвы.
По данным исследования общественного мнения, 54% жителей страны считают, что их финансовое положение ухудшилось за последний год на фоне роста цен на энергоносители и топливо, которые остаются высокими из-за неопределённости в отношении спецоперации России на Украине и российских поставок. Два месяца назад на ухудшение уровня жизни жаловались 42% британцев. Более того, 62% респондентов ожидают, что их финансовое положение продолжит ухудшаться в ближайший год.
The Daily Telegraph отмечает, что опрос был проведён 13 апреля, когда инфляция в Великобритании достигла 7% в годовом исчислении.
При этом всего менее трети населения признались, что получили повышение зарплаты в связи с инфляцией, но две трети из них заявили, что этой прибавки недостаточно, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.
Как напоминает издание, вскоре после начала российской спецоперации на Украине министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс предупредила, что страну ждёт «экономический удар» из-за санкций против России, добавив, что было бы «гораздо хуже» позволить президенту Владимиру Путину установить контроль на Украине.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения России из Международного союза конькобежцев (ISU).
Директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств.
Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе Александра Усика, рассказала, почему украинский боксёр не стал высказывать свою позицию о статусе Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией.
Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.
Производители продуктов питания попросили правительство России не закрывать въезд в страну для грузовиков из европейских стран в ответ на санкции Евросоюза. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение восьми ассоциаций, которые объединяют производителей продуктов питания.
Первый спутник высокоорбитального комплекса ГЛОНАСС планируют запустить в 2028 году. Об этом сообщил начальник отдела по использованию ГЛОНАСС департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Иван Ревнивых в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС».
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков отметил, что в России практически три года не было эпидемии гриппа — в этом кроется опасность для тех, у кого не сформирован иммунитет к вирусу.
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о новом фильме «Синдром жизни», в котором она сыграла главную роль. Картина выйдет на экраны в онлайн-кинотеатре Kion в день рождения актрисы, 18 апреля.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку намеченных на Пасху провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
В пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства во время проверок обнаружили и изъяли вооружение и боеприпасы националистов в Харьковской и Запорожской областях Украины. Также в ходе рейда героически отличились несколько росгвардейцев.