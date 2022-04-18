Bloomberg: премьер-министр Италии надеется ускорить отказ от российских энергоресурсов

Европа может снизить энергетическую зависимость и прекратить «финансировать Россию», отказавшись от импорта её энергоресурсов даже быстрее, чем это планировалось ранее, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги. Он также заверил, что последствия любых «мер сдерживания» в отношении Москвы отразятся на рядовых европейцах в довольно умеренных масштабах, сообщает Bloomberg.
Предложение Италии ограничить цены на природный газ, используемый для выработки электроэнергии, чтобы в результате уменьшить зависимость Европы от России в энергетической сфере, постепенно «набирает консенсус» среди других европейских стран. Об этом заявил премьер-министр Марио Драги в своём первом интервью для местной прессы с момента вступления в должность в феврале 2021 года, сообщает Bloomberg.
Пока же Европа «продолжает финансировать» Москву, покупая у неё нефть и газ по ценам, которые «не имеют отношения к историческим ценностям и себестоимости», подчеркнул итальянский политик. В настоящее время Италия получает около 40% своего газа из России — и правительство Драги активно ищет альтернативные источники, особенно после начала российской спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.
По мнению политика, ЕС может сократить свою зависимость от российских энергоресурсов даже раньше, чем предполагалось до этого. «Диверсификация возможна и достижима сравнительно быстрее, оперативнее, чем мы предполагали всего месяц назад», — заверил итальянский премьер-министр после достижения договорённостей об увеличении импорта газа из Алжира.
При этом последствия любых «мер сдерживания» для рядовых европейцев будут довольно умеренными, считает Драги. По его словам, речь пойдёт лишь о «снижении температуры на один-два градуса» для различных отопительных систем.
Драги также заявил, что начинает соглашаться с мнением о том, что обсуждать кризис на Украине с российским лидером Владимиром Путиным «бесполезно», поскольку это «пустая трата времени», сообщается в статье. Складывается впечатление, что эскалация военных действий на Украине и рост числа жертв среди мирных жителей совершенно не зависит от политических заявлений и телефонных переговоров, подчеркнул премьер-министр Италии.
По его словам, правительство Италии сосредоточило все усилия «на том, что необходимо сделать», и он не намерен уходить со своего поста, несмотря на слухи о разногласиях в правящей коалиции. Отвечая на вопрос, касающийся общенациональных выборов, которые должны состояться в Италии в следующем году, Драги заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру и будет участвовать в них в качестве «обычного избирателя», сообщает Bloomberg.
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