Euronews: президента Италии не смогли выбрать даже в четвёртом туре

В Италии так и не смогли выбрать президента даже с четвёртой попытки. Тем временем аналитики активно обсуждают возможные кандидатуры на этот пост. В частности, некоторые называют действующего главу правительства Марио Драги. Однако политологи считают, что ему лучше оставаться премьером, чтобы не рисковать стабильностью в стране, передаёт Euronews.
Безрезультатно закончился четвёртый тур выборов президента Италии: депутаты и губернаторы вновь не смогли избрать главу государства, даже несмотря на то, что теперь для этого было бы достаточно простого большинства голосов. В числе кандидатов называют нынешнего премьера Марио Драги. Но аналитики считают, что это было бы далеко не лучшим решением.
ПЬЕТРО ПАГАНИНИ, политолог: Сейчас возможны два сценария. Номер один: Драги остаётся премьер-министром, и тем самым он обеспечивает стабильность в стране и не уронит доверия к правительству. Международное сообщество и европейские институты сочли бы этот вариант более обнадёживающим. Но если Драги в итоге станет президентом на следующие семь лет, я думаю, доверие к стране будет подорвано: ведь встанет вопрос о том, кто заменит его в кабинете министров? Кто сможет в такое трудное время взять на себя и его политическую, и его технократическую роль, учитывая, что западный мир переживает кризис идентичности.
Кроме того, всё большее число голосов в каждом туре получают действующий президент Серджо Матарелла, а также сицилийский судья Нино ди Маттео, известный процессами против руководителей мафии. Тем не менее и им далеко до 505 голосов, необходимых теперь для избрания главы государства.
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