Guardian: Сальвини призывает Европу осознать опасность нелегальной иммиграции

Представитель ультраправых Маттео Сальвини заявил в интервью The Guardian, что не сожалеет о своей жёсткой политике в отношении нелегальных мигрантов в те времена, когда он занимал пост министра внутренних дел Италии. По его мнению, Европа должна понимать, что нелегальная иммиграция опасна, и искать эффективные способы решения этой проблемы. В частности, необходимо стимулировать рождаемость среди европейцев, полагает итальянский политик.

Один из лидеров итальянских ультраправых Маттео Сальвини, который во время пребывания на посту главы МВД проводил жёсткую политику в отношении нелегальных мигрантов и пытался помешать их высадке в итальянских портах, в декабре планирует отправиться в Варшаву в знак солидарности с польским правительством, которое также использует жёсткую тактику для сдерживания тысяч беженцев, пытающихся нелегально проникнуть в Европу с территории Белоруссии. В интервью The Guardian Сальвини подчеркнул, что ничуть не сожалеет о принятых им мерах и надеется, что Европа сможет осознать всю опасность нелегальной миграции и противостоять ей.



Кризис на границе с Польшей может стать одним из способов для Сальвини повысить популярность в рамках подготовки к следующим всеобщим выборам в Италии, которые намечены на 2023 год, но могут пройти и раньше, говорится в статье. «Я думаю, Европа понимает, что нелегальная иммиграция опасна. Так что, может быть, этот шок будет полезен», — заявил Сальвини, комментируя кризисную ситуацию на белорусской границе, где скопились тысячи беженцев.



Сальвини, которого некоторые называют «политическим хамелеоном», сейчас активно готовится к проведению новой предвыборной кампании, прибегая к своей проверенной и испытанной формуле, включающей проблемы нелегальной иммиграции, нативизм и евроскептицизм, отмечается в статье. Консервативное движение «Лига Севера», одним из лидеров которого он является, уверенно набирает популярность по итогам опросов общественного мнения.



«Я могу быть в проевропейском правительстве, мечтая о другой Европе», — пояснил Сальвини в интервью и рассказал, что присоединился к широкой правящей коалиции, чтобы помочь Италии оправиться от последствий пандемии COVID-19. Это позволило обеспечить поддержку местным бизнесменам, включая туриндустрию, а также добиться фиксированных налогов и другой помощи.



По словам Сальвини, одной из ключевых тем в рамках его новой предвыборной кампании станет проблема снижения рождаемости в Италии. «Моя цель — обеспечить итальянцам экономическое спокойствие, чтобы побудить их заводить детей», — подчеркнул политик в интервью The Guardian. Он отметил, что не хотел бы наблюдать в своей стране, как итальянцев заменяют миллионы мигрантов.



Отвечая на вопрос о том, возможна ли более гуманная миграционная политика, он предложил сформировать специальное министерство по иммиграции и международному сотрудничеству, которое занималось бы решением таких проблем. В частности, можно было бы создать отдельный «гуманитарный коридор», чтобы помогать привозить детей из таких опасных конфликтных зон, как Ливия или Афганистан, полагает Сальвини.



Кроме того, квалифицированная и хорошо обученная иностранная рабочая сила может быть очень полезна для развития экономики Италии, считает политик. «Чего я не хочу, так это того, чтобы они прибывали на лодках, потому что это приводит к хаосу», — подчеркнул он в беседе с журналистами.



Сальвини также заявил, что не сожалеет о том, что потерял власть в 2019 году, поскольку риск является неотъемлемой частью политики, и не раскаивается в своих действиях на посту министра внутренних дел, хотя теперь его судят в Палермо по обвинению в «похищении людей» за то, что он противодействовал прибытию нелегальных мигрантов по морю и блокировал корабли. «Я ни о чём не жалею. Я делал это 50 раз и сделал бы это снова», — рассказал он в интервью The Guardian.



По словам Сальвини, он испытывает удовлетворение в связи с тем, что в тот период Европа вновь «вспомнила о существовании Италии». Он также подчеркнул, что его движение «Лига Севера» никогда не имело ничего общего с фашизмом, и выразил надежду, что все правые движения уже преодолели ностальгию по прошлому.



Если бы всеобщие выборы в Италии проходили уже в ближайшее время, то коалиция в составе движений «Лига Севера», «Вперёд, Италия» и «Братья Италии» легко смогла бы преодолеть порог в 40% голосов, чтобы управлять страной, отмечается в статье. По словам Сальвини, к ним больше прислушиваются в провинции, за пределами крупных городов и сообща они уже завоевали поддержку в 14 из 20 регионов Италии, поэтому он твёрдо верит в победу.