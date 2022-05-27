NTD: жители Пекина опасаются возможного строгого локдауна
Жители Пекина опасаются, что их может постигнуть участь Шанхая, где 25 миллионов горожан уже месяц остаются на жёстком карантине в своих квартирах и домах из-за растущего числа случаев COVID-19.
В столице пока относительно свободно. Но в последние дни власти начали ужесточать ограничения. В список закрытых зон добавили новые районы. Ещё почти 2000 жителей из одного квартала переселили в изоляционные центры в соседнюю провинцию Хэбэй.
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