NTD: жители Пекина опасаются возможного строгого локдауна

Жители Пекина опасаются, что их может постигнуть участь Шанхая, где миллионы горожан уже месяц остаются на жёстком карантине. Как передаёт NTD, пока в китайской столице относительно спокойно, однако в последние дни власти начали ужесточать ограничения.

Жители Пекина опасаются, что их может постигнуть участь Шанхая, где 25 миллионов горожан уже месяц остаются на жёстком карантине в своих квартирах и домах из-за растущего числа случаев COVID-19.

В столице пока относительно свободно. Но в последние дни власти начали ужесточать ограничения. В список закрытых зон добавили новые районы. Ещё почти 2000 жителей из одного квартала переселили в изоляционные центры в соседнюю провинцию Хэбэй.

В 11 из 16 районов города действует распоряжение работать из дома. Работу общественного транспорта ограничили. Также закрыты некоторые торговые центры и другие заведения. Продолжается массовое тестирование.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕКИНА: Неудобно, когда город под полным контролем. Например, есть те, кому за 80 лет. И их детям придётся о них заботиться, даже если они живут в разных местах. Им придётся бегать туда-сюда.

Официально в Китае сообщают примерно о пяти сотнях случаев в сутки. Это немного, учитывая заразность нового штамма «омикрон». Однако эксперты считают, что официальные цифры, как обычно, сильно занижают. Так было и в начале пандемии.

Одновременно коммунистические власти страны применяют в отношении коронавируса политику «ноль терпимости». Если выявляют случаи, закрывают целые кварталы, не давая людям выходить в магазины и аптеки.

ЖИТЕЛЬ ПЕКИНА: Мы по-прежнему свободны, можем выйти, если не находимся в карантинной зоне. Но когда я выхожу, мне нечего делать, негде развлекаться. Ничем не отличается от карантина дома: очень скучно, всё закрыто.

Что касается Шанхая, то там ограничения немного ослабили. Город собирается отменить локдаун 1 июня. Пока же большинство магазинов, ресторанов и компаний закрыты. Действует правило работы из дома.

Дата выхода в эфир 26 мая 2022 года.