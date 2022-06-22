«Очевидный прогресс»: DN об итогах переговоров Швеции и Финляндии с Турцией о членстве в НАТО

В ходе переговоров Швеции и Финляндии с Турцией, которая мешает вступлению этих двух стран в НАТО, наметился очевидный прогресс, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, хотя высокопоставленные чиновники пока настроены осторожно, никаких новых возражений Анкара не выдвинула, что даёт надежду на то, что стороны добьются соглашения в ближайшем времени.

В понедельник министры иностранных дел Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто встретились в Люксембурге с другими главами МИД ЕС. На переговорах обсуждалась также ситуация на Украине. Между тем, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась ещё одна важная встреча с участием высокопоставленных чиновников двух стран и турецкой делегации, пишет Dagens Nyheter.

«Важно, чтобы НАТО организовало эту встречу, чтобы они участвовали в переговорах», — отметил Хаависто.

По итогам пятичасовых переговоров стороны сошлись на том, что они проведут новые консультации. При этом аппарат президента Финляндии Саули Ниинистё заявил об очевидном прогрессе по ряду вопросов, и что обе стороны хотят продолжить диалог как можно скорее.

Что касается главы МИД Швеции, то Анн Линде не стала комментировать переговоры в Брюсселе, оговорившись, что не видит ничего плохого в том, что дискуссия вышла столь длительной.

«Мы полностью готовы к тому, что на это может уйти много времени, но, конечно, хорошо, когда стороны разговаривают друг с другом, и хорошо, что НАТО так сильно вложилось в переговоры», — сообщила она.

Вместе с тем и Хаависто, и Линде постарались не раздувать надежду на быстрый прорыв в переговорах с Турцией.

«По моему мнению, важно, чтобы делегации из Стокгольма и Хельсинки могли встретиться с Турцией. Но не следует возлагать на эти переговоры столь больших надежд. Процесс продолжается», — подчеркнул Хаависто.

Что касается Турции, которая мешает вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, то, по словам, Хаависто, главные вопросы касаются того, что Турции не разрешают закупать оружие, а также сферы терроризма. При этом глава МИД утверждает, что никаких новых возражений турецкая сторона не выдвигала.

Другие страны НАТО очень хотят помочь Финляндии и Швеции как можно быстрее стать членами оборонительного альянса. По этой причине министр обороны Великобритании Бен Уоллес на днях посетил Турцию, где провёл переговоры с министром обороны Хулуси Акаром.

При этом на прошлой неделе Уоллес заявил, что, по его мнению, проблемы с вступлением Финляндии и Швеции могут решиться на саммите НАТО в Мадриде, который намечен на 28 июня. «Я настроен оптимистично. Я думаю, что у нас будет договорённость на саммите», — заявил он.

Германия придерживается примерно такого же мнения. По имеющимся данным, в Берлине «весьма уверенны», что НАТО достигнет соглашения со Швецией и Финляндией. При этом там, судя по всему, считают, что было бы неплохо закрыть эту тему в Мадриде, однако если на это уйдёт ещё несколько недель, никакой катастрофы не будет, подытоживает Dagens Nyheter.