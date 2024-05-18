WSJ: план Байдена по Украине — это стратегия медленного проигрыша

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NYT: ВСУ деградируют из-за старых проблем New York Times
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Fox: выглядит так, словно Белый дом старается отстранить от выборов как Трампа, так и Байдена Fox News
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NYT: НАТО приближается к отправке войск на Украину для обучения бойцов ВСУ New York Times
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Встреча «лучших друзей» бросает вызов западному миропорядку — мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай ИноТВ
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Reuters: Россия расширит присутствие на мировом рынке молочной продукции Reuters
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Экс-разведчик Шаффер: Украина может проиграть в течение трёх месяцев Judging Freedom
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Катастрофический момент для Киева: CNN о продвижении российских войск на харьковском направлении CNN
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В Бишкеке собралась стихийная акция после массовой драки
Полиция Киргизии разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.
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Очевидица взрыва в Петербурге рассказала о первых минутах ЧП
Очевидица взрыва в Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге Ирина (имя изменено) рассказала о первых минутах после ЧП.
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В «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу
Исполнительный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия прокомментировал новость о том, что новый тренер «Спартака» заинтересован в переходе полузащитника Махмуда Джабера.
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Кабмин России сделал прогноз насчёт пассажирских перевозок в ближайшие годы
Правительство России спрогнозировало, что перевозки пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2030 году должны вырасти до 99,8 млн человек.
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СК возбудил дело по факту убийства школьницы в Ростовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области.
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Сборная Германии разгромила команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ по хоккею
В Чехии завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.
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СЭ: в «Зените» не рассматривают кандидатуру Латышонка
В «Зените» не рассматривают кандидатуру вратаря «Балтики» Евгения Латышонка.
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Первые девять самолётов МС-21 будут поставлены в 2025 году
Первые девять авиалайнеров модели МС-21 планируется поставить уже в 2025 году.
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В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в академии
Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте взрыва около военной академии в Санкт-Петербурге.
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Журова: МОК хочет убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде.
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Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.
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Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове
Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что Владимир Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове.
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Гордеев победил Дамковского в главном бою турнира АСА 175
Российский боец Павел Гордеев победил белоруса Артёма Дамковского в главном поединке турнира АСА 175.
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США планируют в мае выпустить первых лётчиков ВСУ, переобученных на F-16
Представитель Национальной гвардии штата Аризона заявил, что американские военные планируют в мае выпустить первых лётчиков ВСУ, переобученных управлять истребителями F-16.
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Байсултанова назначили первым заместителем министра спорта РФ
Одес Байсултанов назначен на пост первого заместителя министра спорта России.
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Тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом.
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Источник: получивший травму Тороп успешно перенёс операцию
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп успешно перенёс операцию после травмы костей лицевого отдела черепа.
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«Военная хроника»: появились данные о взятии села Старица бойцами ВС России
«Военная хроника» сообщает, что появились данные о взятии села Старица бойцами ВС России.
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«Матч ТВ»: Станкович может пригласить в «Спартак» полузащитника «Маккаби» Джабера
Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович заинтересован в приглашении полузащитника «Маккаби» из Хайфы Махмуда Джабера.
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Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО ВС России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
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Подполье: ВС России нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне
Вооружённые силы России по наводке подполья поразили место дислокации СБУ в Днепровском РОВД в Херсоне.
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Чичерова: Олимпиада превратилась, к сожалению, в политический театр
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова считает, что Игры превратились в политический театр.
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На территории военной академии в Петербурге сдетонировал боеприпас времён ВОВ
На территории Военной академии связи имени Будённого в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны.
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Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
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RT рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на территории академии связи
Семь военных пострадали при взрыве на территории хозяйственной зоны Военной академии связи имени Будённого в Петербурге.
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В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований WADA
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что 90% американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.
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Силы ПВО России сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.
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Беглов: взрыв на территории академии связи не носит террористического характера
Взрыв на территории Военной академии связи имени Будённого в Петербурге не носит террористического характера.
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Пострадавшие при взрыве в военной академии в Петербурге не в тяжёлом состоянии
Пострадавшие при взрыве в Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге находятся в не тяжёлом состоянии.
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Фьюри оказался тяжелее Усика перед титульным боем
Состоялась церемония взвешивания перед боем за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
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Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на белгородское село Новая Наумовка.
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Foreign Policy: положение Украины толкает местные власти и США на большие риски
Положение Украины в ходе СВО становится всё опаснее, толкая киевский режим и США на рискованные действия.
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Шунин: если почувствую, что уступаю в конкуренции, задумаюсь о завершении карьеры
Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, когда может задуматься о завершении карьеры.
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Присланное в Челябинск с Кубы тело канадца скоро отправят обратно семье
Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи из Челябинска, эксгумировали и в ближайшее время отправят в Канаду.
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Медведев объяснил необходимость создания санитарной зоны поведением Киева
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Украина своими действиями провоцирует Россию создать санитарную зону.
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Автовокзалом «Красногвардейский» в Москве воспользовались 170 тысяч пассажиров
Автовокзал «Красногвардейский» в Москве принял около 170 тыс. пассажиров с момента открытия в декабре 2023 года.
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В Курганской области продлили запрет на посещение лесов
В Курганской области продлён запрет на посещение лесов до 31 мая.
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Во Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из машин
Украинские СМИ сообщают, что во Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из автомобилей.
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Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам перед матчем с «Рубином»
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что защитник Алексис Дуарте и нападающий Александр Соболев вернулись к тренировкам перед матчем РПЛ с «Рубином».
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Калининградский школьник получил нагрудный знак «Горячее сердце»
Школьник Всеволод Васильев из посёлка Переславское Калининградской области стал одним из лауреатов инициативы «Горячее сердце».
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РИА Новости: в Петербурге произошёл взрыв
Взрыв произошёл в одном из вузов Санкт-Петербурга.
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Кардиолог Хомицкая посоветовала не пить кофе за полчаса до измерения давления
Врач-кардиолог, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» кандидат медицинских наук Юнона Хомицкая рассказала, как правильно измерять артериальное давление.
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Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине на территорию Польши
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что при отправке Украине дальнобойных ракет границы санитарной зоны могут оказаться на территории Польши.
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МИД Армении отметил позитивные изменения в армяно-азербайджанском процессе
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о позитивных тенденциях в мирном процессе между Ереваном и Баку.
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Главный тренер «Арсенала»: в плане лицензирования все должны быть в равных условиях
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не выдать тульскому клубу лицензию, которая позволяет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Пушилин: ВС России продвигаются не только в Харьковской области
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с корреспондентом RT Мохаммадом Кассабом заявил, что российские войска продвигаются не только в Харьковской области.
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Профессор Кондратенко рассказала о причинах сезонной аллергии
Аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, профессор кафедры иммунологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Кондратенко рассказала, какие существуют причины сезонной аллергии.
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Министр спорта Татарстана: Игры БРИКС — наше наследие для мирового спорта
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о наследии Игр БРИКС для мирового спорта.
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Сомнолог Ковальзон перечислил последствия недосыпа
Доктор биологических наук сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, какие последствия могут быть на фоне недосыпа.
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Силы ПВО России сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили запущенные ВСУ оперативно-тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью и беспилотник над Брянской областью.