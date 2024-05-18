WSJ: план Байдена по Украине — это стратегия медленного проигрыша

Россия добивается успехов на Украине, а у Киева практически нет возможностей нанести ответный удар, сетует The Wall Street Journal. И вина за это лежит на Джо Байдене, который запретил наносить удары по территории России с помощью американского оружия. Можно сказать, что его план в этом конфликте — это стратегия нанесения поражения Украине.

Российские вооружённые силы уверенно добиваются успехов на Украине в Харьковской области, пишет The Wall Street Journal. Это может стать лишь прелюдией к более масштабному наступлению. Эксперты полагают, что целью Москвы может быть распыление сил противника, который и так испытывает нехватку в живой силе.

Россия может сравнять север Украины с землёй с помощью артиллерии и бомб. Причём военно-воздушные силы могут запускать их, не заходя в воздушное пространство Украины. Как пишет WSJ со ссылкой на оценки института изучения войны, планирующие бомбы с радиусом действия 40-60 км могут нести опасность для площади, превышающей 42 тыс. км. Для сравнения, это территория больше, чем Нидерланды.

А вот у Киева практически нет возможностей нанести ответный удар, сетует издание. И это результат провальной политики Джо Байдена, поскольку ранее он запретил наносить удары по территории России с помощью американского оружия. Другими словами, он дал российским военным убежище.

Русские могут беспрепятственно концентрировать ресурсы и наращивать войска вблизи границы, будучи уверенными, что всё внутри России в безопасности, благодаря стараниям Байдена.

Украина отчаянно нуждается в снарядах для фронта и боеприпасах для ПВО. Конгресс наконец-то одобрил новый пакет помощи, однако надо понимать, что усиление противовоздушной обороны не приблизит победу Киева. Это даже не даст дополнительный аргумент за столом переговоров. Поэтому можно сказать, что это план по нанесению поражения Украине. Только в рассрочку. И такой сценарий станет провалом и для Байдена, и для Штатов.

Американский президент должен отменить свой запрет на нанесение ударов по России, призывает WSJ. А вслед за этим стоит наладить поставку высокоточных ракет большой дальности, чтобы не только отодвинуть российские войска, но и поставить под удар Крым*.

Каждый раз, когда Вашингтон поставляет Киеву новое оружие, Кремль угрожает обострением конфликта, однако потом отступает. Но стоит обратить более пристальное внимание на широкую геополитическую картину, а именно «безграничное» партнёрство России и Китая.

Издание напоминает, что ещё в апреле Байден подчеркнул, что «Китай предоставляет компоненты и ноу-хау для увеличения российского оборонного производства». Тем не менее американский президент до сих пор так и не наказал непослушный Пекин за игнорирование предупреждений США не поддерживать Москву.

Тем временем Путин удваивает свои военные цели, настаивает WSJ. И поддержка Китая лишь подчёркивает, что эта война направлена на укрепление антиамериканской оси, а не только на Украину.

Конгресс удовлетворил просьбу Байдена о новом пакете военной помощи Киеву. Теперь дело за ним, поскольку его ограничения в отношении Украины могут привести к победе России. И тогда он уже не сможет привычным образом обвинять во всём республиканцев. Все будут знать, что виноват в проигрыше именно он.

*Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).