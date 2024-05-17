Le Figaro: Россия «испытывает на прочность» оборону Украины на харьковском направлении

Столкнувшись с активным продвижением российских войск в сторону Харьковской области, ВСУ объявили об отводе войск на «более выгодные» позиции — как признаёт украинский Генштаб, ситуация критическая. Теперь Киеву предстоит не столько удержать, сколько создать линию обороны на харьковском направлении, пока Россия продолжает испытывать её на прочность, пишет Le Figaro.

Не снижая интенсивности своих операций на востоке, где по-прежнему сосредоточены основные российские силы, Россия стремится растянуть украинские линии обороны и истощить резервы на харьковском направлении, тем самым «испытывая на прочность» оборону Украины, пишет Le Figaro. И это России, судя по всему, вполне удаётся.

Как отмечает издание, сейчас Украина «страдает по всей линии фронта». На днях Киев объявил об отступлении «на более выгодные позиции» на новом фронте, к северу от Харькова, — по словам украинского Генштаба, «ситуация крайне сложная».

В знак признания тяжести боёв и страха перед возможным прорывом России Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные поездки на ближайшие несколько дней, а глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, который находится в Харькове, публично признал, что ситуация «критическая» и что все резервные силы у Украины исчерпаны.

Теперь перед украинцами стоит задача создать линию обороны и стабилизировать северный фронт, на котором инициатива с каждым днём всё больше переходит в руки России. Укреплений, возведённых ранее, Украине оказалось явно недостаточно, что сами бойцы ВСУ называют «предательством» со стороны правительства: «Это либо халатность, либо коррупция», — считает один из украинских офицеров запаса. По его словам, то, что сделало и назвало обороной украинское руководство, для русских не создало совершенно никаких трудностей, передаёт Le Figaro.