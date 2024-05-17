Le Figaro: Россия «испытывает на прочность» оборону Украины на харьковском направлении
Не снижая интенсивности своих операций на востоке, где по-прежнему сосредоточены основные российские силы, Россия стремится растянуть украинские линии обороны и истощить резервы на харьковском направлении, тем самым «испытывая на прочность» оборону Украины, пишет Le Figaro. И это России, судя по всему, вполне удаётся.
Как отмечает издание, сейчас Украина «страдает по всей линии фронта». На днях Киев объявил об отступлении «на более выгодные позиции» на новом фронте, к северу от Харькова, — по словам украинского Генштаба, «ситуация крайне сложная».
В знак признания тяжести боёв и страха перед возможным прорывом России Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные поездки на ближайшие несколько дней, а глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, который находится в Харькове, публично признал, что ситуация «критическая» и что все резервные силы у Украины исчерпаны.
Теперь перед украинцами стоит задача создать линию обороны и стабилизировать северный фронт, на котором инициатива с каждым днём всё больше переходит в руки России. Укреплений, возведённых ранее, Украине оказалось явно недостаточно, что сами бойцы ВСУ называют «предательством» со стороны правительства: «Это либо халатность, либо коррупция», — считает один из украинских офицеров запаса. По его словам, то, что сделало и назвало обороной украинское руководство, для русских не создало совершенно никаких трудностей, передаёт Le Figaro.
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