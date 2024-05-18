Не хватает людей: Guardian — о причинах отступления Киева в Харьковской области

01:38
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность.
01:33
МВД Киргизии: ситуация в центре Бишкека стабильная
Ситуация в центре Бишкека стабильная, милиция контролирует обстановку, заявили в МВД Киргизии.
01:28
Ракетную опасность объявили в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
01:17
FT: заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощёчиной для США
Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Китае стали пощёчиной для США, пишет The Financial Times.
00:58
Полиция Финляндии начала расследование по факту масштабной утечки данных
Центральная криминальная полиция Финляндии и полиция Хельсинки начали расследование масштабной утечки данных в результате кибератаки на столичную сеть.
00:38
Danone завершила сделку по продаже активов в России компании «Вамин Р»
В Danone сообщили о завершении сделки по продаже активов в России компании «Вамин Р».
00:27
В Белом доме сообщили, что США не возобновили поставки авиабомб Израилю
США не возобновили поставки авиабомб Израилю, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
00:15
В Бишкеке собралась стихийная акция после массовой драки
Милиция Киргизии разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.
00:07
Очевидица взрыва в Петербурге рассказала о первых минутах ЧП
Очевидица взрыва в Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге Ирина (имя изменено) рассказала о первых минутах после ЧП.
23:58
В «Маккаби» не получали предложений от «Спартака» по Джаберу
Исполнительный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия прокомментировал новость о том, что новый тренер «Спартака» заинтересован в переходе полузащитника Махмуда Джабера.
23:56
Кабмин России сделал прогноз насчёт пассажирских перевозок в ближайшие годы
Правительство России спрогнозировало, что перевозки пассажиров на внутренних воздушных линиях в 2030 году должны вырасти до 99,8 млн человек.
23:44
СК возбудил дело по факту убийства школьницы в Ростовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 8-летней девочки в Ростовской области.
23:44
Сборная Германии разгромила команду Казахстана в матче группового этапа ЧМ по хоккею
В Чехии завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.
23:36
СЭ: в «Зените» не рассматривают кандидатуру Латышонка
В «Зените» не рассматривают кандидатуру вратаря «Балтики» Евгения Латышонка.
23:32
Первые девять самолётов МС-21 будут поставлены в 2025 году
Первые девять авиалайнеров модели МС-21 планируется поставить уже в 2025 году.
23:28
В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в академии
Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте взрыва около военной академии в Санкт-Петербурге.
23:20
Журова: МОК хочет убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любых символов страны российскими журналистами на Олимпиаде.
23:20
Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.
23:11
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове
Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что Владимир Зеленский создал отличные условия для россиян в Харькове.
23:06
Гордеев победил Дамковского в главном бою турнира АСА 175
Российский боец Павел Гордеев победил белоруса Артёма Дамковского в главном поединке турнира АСА 175.
22:58
США планируют в мае выпустить первых лётчиков ВСУ, переобученных на F-16
Представитель Национальной гвардии штата Аризона заявил, что американские военные планируют в мае выпустить первых лётчиков ВСУ, переобученных управлять истребителями F-16.
22:49
Байсултанова назначили первым заместителем министра спорта РФ
Одес Байсултанов назначен на пост первого заместителя министра спорта России.
22:42
Тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом
Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что тело школьницы нашли в лесополосе под Ростовом.
22:35
Источник: получивший травму Тороп успешно перенёс операцию
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп успешно перенёс операцию после травмы костей лицевого отдела черепа.
22:33
«Военная хроника»: появились данные о взятии села Старица бойцами ВС России
«Военная хроника» сообщает, что появились данные о взятии села Старица бойцами ВС России.
22:20
«Матч ТВ»: Станкович может пригласить в «Спартак» полузащитника «Маккаби» Джабера
Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович заинтересован в приглашении полузащитника «Маккаби» из Хайфы Махмуда Джабера.
22:19
Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО ВС России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
22:08
Подполье: ВС России нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне
Вооружённые силы России по наводке подполья поразили место дислокации СБУ в Днепровском РОВД в Херсоне.
22:04
Чичерова: Олимпиада превратилась, к сожалению, в политический театр
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова считает, что Игры превратились в политический театр.
22:01
На территории военной академии в Петербурге сдетонировал боеприпас времён ВОВ
На территории Военной академии связи имени Будённого в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времён Великой Отечественной войны.
21:54
Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
21:51
RT рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на территории академии связи
Семь военных пострадали при взрыве на территории хозяйственной зоны Военной академии связи имени Будённого в Петербурге.
21:50
В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований WADA
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что 90% американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса.
21:48
Силы ПВО России сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, запущенных Украиной.
21:38
Беглов: взрыв на территории академии связи не носит террористического характера
Взрыв на территории Военной академии связи имени Будённого в Петербурге не носит террористического характера.
21:35
Пострадавшие при взрыве в военной академии в Петербурге не в тяжёлом состоянии
Пострадавшие при взрыве в Военной академии связи имени Будённого в Санкт-Петербурге находятся в не тяжёлом состоянии.
21:34
Фьюри оказался тяжелее Усика перед титульным боем
Состоялась церемония взвешивания перед боем за титул абсолютного чемпиона мира по боксу между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
21:33
Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на белгородское село Новая Наумовка.
21:28
Foreign Policy: положение Украины толкает местные власти и США на большие риски
Положение Украины в ходе СВО становится всё опаснее, толкая киевский режим и США на рискованные действия.
21:22
Шунин: если почувствую, что уступаю в конкуренции, задумаюсь о завершении карьеры
Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, когда может задуматься о завершении карьеры.
21:15
Присланное в Челябинск с Кубы тело канадца скоро отправят обратно семье
Тело канадца, которое с Кубы по ошибке отправили семье погибшего там россиянина Ильи из Челябинска, эксгумировали и в ближайшее время отправят в Канаду.
21:13
Медведев объяснил необходимость создания санитарной зоны поведением Киева
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Украина своими действиями провоцирует Россию создать санитарную зону.
21:12
Автовокзалом «Красногвардейский» в Москве воспользовались 170 тысяч пассажиров
Автовокзал «Красногвардейский» в Москве принял около 170 тыс. пассажиров с момента открытия в декабре 2023 года.
21:08
В Курганской области продлили запрет на посещение лесов
В Курганской области продлён запрет на посещение лесов до 31 мая.
21:07
Во Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из машин
Украинские СМИ сообщают, что во Львовской области на польско-украинской границе образовались заторы из автомобилей.
21:05
Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам перед матчем с «Рубином»
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что защитник Алексис Дуарте и нападающий Александр Соболев вернулись к тренировкам перед матчем РПЛ с «Рубином».
21:05
Калининградский школьник получил нагрудный знак «Горячее сердце»
Школьник Всеволод Васильев из посёлка Переславское Калининградской области стал одним из лауреатов инициативы «Горячее сердце».
21:00
РИА Новости: в Петербурге произошёл взрыв
Взрыв произошёл в одном из вузов Санкт-Петербурга.
20:59
Кардиолог Хомицкая посоветовала не пить кофе за полчаса до измерения давления
Врач-кардиолог, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» кандидат медицинских наук Юнона Хомицкая рассказала, как правильно измерять артериальное давление.
20:58
Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине на территорию Польши
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что при отправке Украине дальнобойных ракет границы санитарной зоны могут оказаться на территории Польши.