Хотя о планах Москвы предпринять наступательные действия в Харьковской области было известно заранее, Украина всё равно не сумела на них эффективно отреагировать, констатирует The Guardian. По данным издания, западные эксперты считают, что организовать оборону Киеву прежде всего помешала нехватка личного состава в войсках.

Российские власти по сути заранее сигнализировали о намерении начать наступление в Харьковской области: западные аналитики за несколько дней до начала операции заметили, что Москва сосредотачивает силы в Белгородской области, а британская разведка отдельно предупредила Киев о предстоящей атаке — но, несмотря на всё это, Украина оказалась не готова к действиям ВС РФ, благодаря чему те смогли на многих участках за пять дней продвинуться на много километров вперёд, пишет The Guardian.



Как свидетельствуют сами же военнослужащие ВСУ, оборонительные укрепления, которые, по идее, должна была загодя соорудить украинская сторона, во многих районах были недостаточно надёжными либо вовсе отсутствовали, а украинские солдаты были не готовы к бою.



Резкое изменение обстановки в регионе, который до этого считался «тихим», — лишь последняя из целой череды неудач, постигших Киев в 2024 году. С начала года Россия не только нарастила численность своей войсковой группировки, но и смогла воспользоваться нехваткой у ВСУ средств ПВО и боеприпасов, взяв в феврале Авдеевку, а к маю «создав угрозу» для Харьковской области.



Западные аналитики отмечают, что до сих пор Россия имела успехи в малонаселённых «серых зонах», которые Украине было крайне сложно защищать, поскольку ей запрещено применять американское оружие для ударов по российской территории. Вместе с тем они признают, что Киеву приходится оборонять огромные пространства в условиях нехватки личного состава, из-за чего у него просто не было шанса возвести по всей линии фронта укрепления «в российском стиле».