CBS News: на северо-востоке Украины сложилась «крайне тяжелая» для Киева ситуация

Из-за открытия Россией «нового фронта» в Харьковской области Украина оказалась в «крайне тяжёлом» положении, передаёт CBS News. Как отмечает корреспондент канала, Владимиру Зеленскому пришлось отменить зарубежные поездки, дабы лично следить за ситуацией. По данным CBS, Вашингтон между тем пока не стал передавать украинцам так нужные им комплексы Patriot.

Владимир Зеленский отложил все предстоящие командировки.

Силы Киева начали отступать из отдельных районов северо-востока страны, где Россия открыла на прошлой неделе новый фронт; речь — об окрестностях Харькова.

А тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня объявил о выделении 2 миллиардов долларов, которые пойдут на поддержку Украины. Блинкен сейчас находится в этой охваченной боями стране, куда он отправился, чтобы подчеркнуть усилия Вашингтона по её поддержке.

А с нами на связь из Государственного департамента выходит корреспондент CBS по вопросам разведки и национальной безопасности Оливия Газис. Оливия, что вы можете нам рассказать об этой новой помощи — и когда Украина её реально получит?

ОЛИВИЯ ГАЗИС, корреспондент CBS News по вопросам разведки и национальной безопасности: Эта сумма на самом деле была выделена из пакета, разблокированного тем самым законопроектом на 60 миллиардов долларов, который конгресс наконец всё-таки принял в минувшем месяце, — и фактически она скорее рассматривается как вложение в развитие Украиной собственного оборонного потенциала в средне- или долгосрочной перспективе. То есть это не помощь через механизм «президентского права на списание», в рамках которого США берут вооружения из собственных запасов и немедленно отправляют их на Украину.





Значение имеют оба эти типа поддержки, — однако есть мнение, что сейчас украинцам нужнее всего боеприпасы и, что ещё важнее, ПВО: украинские лидеры уже несколько месяцев просят передать им комплексы Patriot. Госсекретарь в рамках нынешнего визита обещаний о том, что Вашингтон отправит эти комплексы, давать не стал, однако он заявил, что американское правительство в срочном порядке пытается отыскать Patriot в других странах и добиться их передачи украинцам, признав таким образом, что, как вы и сказали, на северо-востоке, в Харьковской области, сложилась крайне тяжёлая ситуация.

Оливия, вы называете ситуацию «тяжёлой» — и, как мы упомянули, Зеленский сейчас отменяет свои зарубежные поездки, он никуда не поедет. Какое значение это имеет и что это говорит о том, какой момент наступил для Украины?

ОЛИВИЯ ГАЗИС: Это, разумеется, подчёркивает, насколько мрачный сценарий там сейчас разворачивается и насколько срочных мер он требует.





Часть украинских войск на фоне нарастающих наступательных действий со стороны России на севере и востоке отступили. Зеленский должен был на этой неделе отправиться в Испанию и Португалию, причём в Испании он собирался подписать с главой правительства двустороннее соглашение о безопасности, — но теперь всё это отменили, а Зеленский остался в стране, дабы быть рядом и тщательно следить за развитием событий на северо-востоке.





Кстати, Блинкен сегодня упомянул, что США и Украина сейчас финализируют отдельное двустороннее соглашение о безопасности, которое, возможно, будет подписано в ближайшие недели. Это — также важный момент, поскольку данное соглашение не будет привязано к нынешней президентской администрации; можно предположить, что оно станет более долговечным способом обеспечивать американскую поддержку украинцам в том случае, если после ноябрьских выборов к власти придёт другой президент.





Ожидается, что президент Байден и Зеленский проведут в ближайшие недели очную встречу; не исключено, что это произойдёт уже в июне на полях саммита «Большой семёрки» в Италии либо же в июле на саммите НАТО в Вашингтоне, и на этой встрече они должны будут упомянутое соглашение подписать.

С нами была Оливия Газис. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 15 мая 2024 года.