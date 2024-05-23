Судя по всему, ситуацию в Грузии раскачивает ЦРУ, у которого тесные связи с местными спецслужбами со времён Буша-младшего, заявил полковник армии США в отставке Ларри Уилкерсон. По его мнению, Вашингтон пытается отвлечь Путина от Украины, но при желании ему достаточно отправить одну дивизию в Тбилиси, чтобы разобраться с этой проблемой.

Какой вам видится ситуация в настоящий момент в Грузии? Её траектория всё больше напоминает мне украинскую после 2014 года. Мы наблюдаем некую «цветную революцию». Парламентом был принят закон об иностранных агентах, затем президент наложила на него вето. При этом министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии участвуют в уличных протестах в Грузии, выступая против того обсуждения, которое сейчас ведётся в стране! Насколько опасно, насколько хрупко положение, в настоящий момент сложившееся в Грузии?

ЛАРРИ УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Прежде всего, скажу следующее… Я не так много внимания уделял Тбилиси, планирую отправиться туда в следующем месяце на конференцию с участием, представьте себе, иранцев! — но подозреваю, что это дело рук нашего ЦРУ. У нас тесное переплетение с министерством обороны и другими в Грузии — и так всегда было года с 2003-го или 2004-го, когда Джоржа Буш — младший приехал в Тбилиси и пообещал им членство в НАТО и так далее. А после этого Россия в той или иной степени взяла две северо-западных области, и там, насколько я знаю, до сих пор находятся какие-то российские войска.

Итак, подозреваю, что происходящее координирует ЦРУ, мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах, а Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей.

Едва ли Путина это особенно сильно побеспокоит: он мог бы выделить на это одну дивизию, пройти прямиком до Тбилиси и, наверное, очень и очень быстро со всем разобраться. Ему бы этого не хотелось, и он бы не хотел таким образом перенаправлять силы, но если мы будем так вести себя на его периферии, раздувать там «восстания», «цветные революции» и тому подобное, ему придётся решать эти вопросы.

Это в определённой степени может объяснить и его полунамёки относительно ядерного оружия. Ведь в какой-то момент всё это ему надоест, он просто от этого устанет. Но я практически готов побиться об заклад, что это дело рук ЦРУ. И ведь достаточно обратиться к Литве, к Риге, знаете, и сказать: «Давайте, вперёд! Отправляемся в Грузию!»



Дата публикации 22 мая 2024 года.