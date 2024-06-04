Еврокомиссар: ЕС не ввёл санкции на российский газ, потому что очень в нём нуждался
Европа по-прежнему импортирует российский газ, особенно французы. Меня поразила эта цифра: 600 миллионов евро с начала года. Мы внесли 600 миллионов евро в военные усилия России, покупая у неё сжиженный газ.
ТЬЕРРИ БРЕТОН, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка: Да, можно сказать и так. Но позвольте мне напомнить вам…
Но такова реальность!
ТЬЕРРИ БРЕТОН: Я напоминаю…
Это факт!
ТЬЕРРИ БРЕТОН: Я напоминаю, что газ под санкциями не находится. Было принято 13 пакетов антироссийских санкций, за каждый из которых мы проголосовали — я подчёркиваю — единогласно, так что всё вполне справедливо. Мы не вводили никаких санкций в отношении газа просто потому, что мы в нём по-прежнему нуждались.
Да, его можно купить тут и там. И поскольку мы сейчас всё больше и больше держим курс на декарбонизацию, мы диверсифицировали наши ресурсы, так что я очень сомневаюсь, что в ближайшие месяцы или полгода мы по-прежнему будем покупать так много российского газа.
Вот только импорт российского газа во Францию увеличился больше, чем куда-либо ещё в Европе…
ТЬЕРРИ БРЕТОН: Да, но это было временно, совсем временно.
Что ж, посмотрим. Посмотрим…
Дата выхода в эфир 03 июня 2024 года.
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