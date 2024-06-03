Американский политолог: украинский конфликт может быть заморожен, но Европу ждут одни неприятности

Одним из вероятных исходов вооружённого конфликта на Украине может стать его «заморозка» по корейскому образцу, рассуждает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью подкасту Гленна Гринвальда. По словам профессора, ответственность за украинскую катастрофу несёт администрация Буша, решившая присоединить Украину к НАТО.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета: Мне трудно сказать, чем всё это закончится. Учитывая, что мы твёрдо намерены победить, а побеждают-то русские, то есть мы проигрываем. Могу представить себе, что на каком-то этапе мы получим замороженный конфликт. Вот что будет. Это будет выглядеть как 38 параллель на Корейском полуострове.



Но даже если будет замороженный конфликт, Гленн, думаю, обе стороны продолжат вредить друг другу. Не вести боевые действия, но искать возможности подорвать позиции друг друга. Украинцы и американцы пойдут на многое, чтобы создать проблемы для России в тех частях Украины, которые были присоединены к России. И русские приложат большие усилия, чтобы посеять разногласия в Европе и внести разлад в трансатлантические отношения.



Для Европы, я думаю, не предвидится ничего, кроме неприятностей, в обозримом будущем. Всё это говорит мне о том, что решение от 8 апреля присоединить Украину к НАТО было поистине катастрофическим. Последствия этого, негативные последствия этого нельзя приуменьшать.



Если бы это решение не было принято и Украина не предпринимала шагов по вступлению в НАТО, а сохраняла нейтралитет, она была бы сейчас в целости и сохранности, а мы бы не говорили о возможном обострении конфликта, о войне великих держав. Мы бы даже не говорили о вооружённом конфликте на Украине.



Мы приняли катастрофическое решение, и ответственность за это лежит в первую очередь на американцах. На самом деле, ответственность за это злосчастное решение несёт в первую очередь администрация Буша.



Дата выхода в эфир 01 июня 2024 года.