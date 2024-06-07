WP: отключения электричества стали обычным явлением по всей Украине

10:45
На ПМЭФ началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?»
На Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованная RT.
10:44
Черчесов — о предложениях: звонили из Лондона, сказали, что в Марокко разыскивают
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о предложениях о работе.
10:43
К поиску потерявшихся в Свердловской области детей могут привлечь вертолёты
К поиску потерявшихся в лесу Свердловской области детей могут привлечь два вертолёта с тепловизорами.
10:41
Главный сыщик Свердловской области выехал на поиски пропавших в лесу детей
Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Свердловской области полковник Владимир Молодцов прибыл на место, где организованы поиски двух детей, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе области.
10:39
Греф заявил о позитивном отношении к частичной приватизации Сбера
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что позитивно относится к идее частичной приватизации организации, но не считает это возможным.
10:38
Движение «Зов народа» сообщило о гибели этой ночью своего зампреда Еговцева
Движение «Зов народа» сообщило о гибели этой ночью своего зампреда Антона Еговцева.
10:37
Захарова заявила, что Запад не уйдёт от ответственности за удары по России
У западных стран не получится избежать ответственности за удары по территории России.
10:36
Аналитик: для управления истребителями Mirage на Украине могут найти наёмников
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в беседе с RT о последствиях решения Франции передать Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.
10:30
«РБ Спорт»: «Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей
«Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей в сезоне-2023/24.
10:28
Глава МВД Колокольцев призвал наградить спасшего двух человек участкового
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным о награждении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Бабаюртовскому району Дагестана Шахбана Гасанова за спасение из реки двух человек — подростка и его тренера.
10:21
Орбан: Запад подошёл к точке невозврата на Украине
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что западные государства подошли слишком близко к точке невозврата в украинском конфликте.
10:18
СК: третье уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове
В Следственном комитете по Кемеровской области заявили о возбуждении третьего уголовного дела по факту халатности в связи с аварией трамваев в Кемерове.
10:17
Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове превысило 140
Количество пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове превысило 140.
10:15
Чернышенко заявил, что МОК превратился в организацию двойных стандартов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал Международный олимпийский комитет (МОК) организацией двойных стандартов.
10:13
На поиски пропавших в Свердловской области детей прибыл координатор из Москвы
В поисках детей из Тюмени, пропавших в лесу в Свердловской области, примет участие координатор из Москвы Сергей Клёцин, специализирующийся на поисках несовершеннолетних.
10:07
«Общественное»: в Харькове раздался взрыв
Взрыв прогремел в Харькове.
10:07
Ефимов: за 12 лет в Москве ввели 2,6 млн квадратных метров промышленно-производственных и коммунально-складских объектов
В Москве с 2011 по 2023 год в ввели в эксплуатацию 2,6 млн кв. м промышленно-производственных и коммунально-складских объектов. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
10:03
Греф: Россия на пределе экономического роста
Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что в настоящий момент Россия находится на пределе экономического роста.
10:02
Песков: решений о новом федеральном округе Донбасса и Новороссии сейчас нет
Руководство России на данный момент не приняло решения создать новый федеральный округ, который включал бы в себя Донбасс и Новороссию.
10:00
Кейн признан лучшим нападающим мира по версии FourFourTwo
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших нападающих мира.
10:00
WP: Украина не получит к зиме большую часть оборудования для электрогенерации
Американская газета The Washington Post сообщила, что большая часть оборудования для производства электричества, которое планирует заказать Украина, не будет привезена к зиме.
09:53
Польские самолёты поднялись в небо из-за «действий России»
Польская армия вместе с союзниками подняла в воздух самолёты.
09:46
Бастрыкину доложат об исчезновении детей в лесу в Свердловской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о поисковых мероприятиях, организованных после того, как двое детей из Тюмени потерялись в лесу в Свердловской области.
09:45
Митрофанов: уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне футбола в России.
09:41
Чернышенко: бакалавров заменят специалистами в новой системе высшего образования
Российских студентов, которые начнут получать высшее образование в рамках обновлённой системы, будут называть специалистами вместо бакалавров.
09:40
Лут: около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях
Глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях.
09:35
Лавров: на рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений разных стран
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на рассмотрении в БРИКС находятся примерно 30 обращений от разных государств с предложением о сотрудничестве.
09:31
IPC начал перепроверку допинг-проб участников Паралимпиады-2016
Международный паралимпийский комитет (IPC) перепроверит допинг-пробы, которые были взяты на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
09:28
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе.
09:23
Бразилия выдала России объявленного в международный розыск гражданина
Дениса Асфандьярова, объявленного в международный розыск в связи с мошенничеством, экстрадировали из Бразилии в Россию.
09:19
Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить шестидневную рабочую неделю.
09:16
Андреева: только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своей цели на сезон.
09:05
Politico: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов для ВСУ
В ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран Украине.
09:02
Додик рассказал о планах Запада «разделить Россию на пять частей»
Глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей после того, как потренировался на Югославии.
09:00
Российских велогонщиков не допустили до первенства Европы на треке среди юниоров
Оргкомитет первенства Европы среди юниоров не допустил российских велогонщиков до турнира в немецком Котбусе.
08:56
Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту ВВП России на 2,8—3%
Вице-премьер России Александр Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту российского ВВП на 2,8—3%.
08:50
Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось до 130
Количество пассажиров, пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове, увеличилось до 130.
08:45
Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном участии министерства в деле Квинси Промеса.
08:45
Путин: товарооборот с Республикой Сербской показывает рост
Российский лидер Владимир Путин рассказал о росте объёмов торговли между Россией и Республикой Сербской в текущем году.
08:39
Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии
Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны.
08:29
Черчесов назвал Глушенкова и Тюкавина лучшими футболистами сезона в РПЛ
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выделил двух футболистов по итогам сезона РПЛ.
08:21
Додик: в Республике Сербской пройдёт референдум о независимости
Референдум о независимости Республики Сербской (РС) от Боснии и Герцеговины может пройти в скором времени.
08:15
Минсельхоз Турции объявил о временной приостановке импорта пшеницы
Турция приостановит импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября, сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства страны.
08:15
Tuttomercatoweb: Сперцяном интересуются четыре клуба Серии А
Итальянские клубы интересуются полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
08:11
В Запорожской области подготовили инфраструктуру для запуска поездов в Крым
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым.
07:58
Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерове выписали из больницы
Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерове выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек.
07:46
Минобороны: 28 БПЛА уничтожено за ночь над регионами России
Российские силы ПВО ночью уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией России.
07:36
Автобус с вахтовиками вылетел в кювет в Забайкалье, три человека погибли
Автобус с вахтовиками вылетел в кювет в Могочинском районе Забайкальского края: три человека погибли, ещё 32 пострадали.
07:23
FT: ЕК порекомендует начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне.
07:14
Марочко: ВСУ используют немецкие магнитные мины в Харьковской области
В Харьковской области украинские силовики дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами.