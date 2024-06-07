Washington Post Оригинал

WP: отключения электричества стали обычным явлением по всей Украине

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Недавние российские удары по энергосистеме Украины привели к нормированию электричества в этой стране, сообщает The Washington Post. Даже в Киеве электроэнергию включают ежедневно лишь на несколько часов.
WP: отключения электричества стали обычным явлением по всей Украине
AP

После российских ударов по электростанциям отключения электричества теперь проводятся по всей Украине, пишет The Washington Post.

Компания «Укрэнерго» заявила, что произошедшая в прошлые выходные российская атака на энергосистему с использованием ракет и беспилотников привела к нормированию электроэнергии по всей стране.

«Нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды», — заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.

В Киеве отключения начались в понедельник, и в течение недели эта проблема лишь усугубилась, погрузив большую часть украинской столицы во тьму. В результате электричество ежедневно включают лишь на несколько часов. В некоторых частях города даже светофоры выключены, а ночью целые кварталы прогружены в полную темноту.

Отключения электроэнергии разделили Киев на «имущих и неимущих», причём даже жители некоторых привилегированных, элитных домов внезапно оказались в последней категории.

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источник
Washington Post США Северная Америка
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