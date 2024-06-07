WP: отключения электричества стали обычным явлением по всей Украине

10:45 На ПМЭФ началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?» На Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованная RT.

10:44 Черчесов — о предложениях: звонили из Лондона, сказали, что в Марокко разыскивают Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о предложениях о работе.

10:43 К поиску потерявшихся в Свердловской области детей могут привлечь вертолёты К поиску потерявшихся в лесу Свердловской области детей могут привлечь два вертолёта с тепловизорами.

10:41 Главный сыщик Свердловской области выехал на поиски пропавших в лесу детей Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Свердловской области полковник Владимир Молодцов прибыл на место, где организованы поиски двух детей, пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе области.

10:39 Греф заявил о позитивном отношении к частичной приватизации Сбера Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что позитивно относится к идее частичной приватизации организации, но не считает это возможным.

10:38 Движение «Зов народа» сообщило о гибели этой ночью своего зампреда Еговцева Движение «Зов народа» сообщило о гибели этой ночью своего зампреда Антона Еговцева.

10:37 Захарова заявила, что Запад не уйдёт от ответственности за удары по России У западных стран не получится избежать ответственности за удары по территории России.

10:36 Аналитик: для управления истребителями Mirage на Украине могут найти наёмников Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в беседе с RT о последствиях решения Франции передать Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

10:30 «РБ Спорт»: «Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей «Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей в сезоне-2023/24.

10:28 Глава МВД Колокольцев призвал наградить спасшего двух человек участкового Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным о награждении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Бабаюртовскому району Дагестана Шахбана Гасанова за спасение из реки двух человек — подростка и его тренера.

10:21 Орбан: Запад подошёл к точке невозврата на Украине Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что западные государства подошли слишком близко к точке невозврата в украинском конфликте.

10:18 СК: третье уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове В Следственном комитете по Кемеровской области заявили о возбуждении третьего уголовного дела по факту халатности в связи с аварией трамваев в Кемерове.

10:17 Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове превысило 140 Количество пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове превысило 140.

10:15 Чернышенко заявил, что МОК превратился в организацию двойных стандартов Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал Международный олимпийский комитет (МОК) организацией двойных стандартов.

10:13 На поиски пропавших в Свердловской области детей прибыл координатор из Москвы В поисках детей из Тюмени, пропавших в лесу в Свердловской области, примет участие координатор из Москвы Сергей Клёцин, специализирующийся на поисках несовершеннолетних.

10:07 «Общественное»: в Харькове раздался взрыв Взрыв прогремел в Харькове.

10:07 Ефимов: за 12 лет в Москве ввели 2,6 млн квадратных метров промышленно-производственных и коммунально-складских объектов В Москве с 2011 по 2023 год в ввели в эксплуатацию 2,6 млн кв. м промышленно-производственных и коммунально-складских объектов. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

10:03 Греф: Россия на пределе экономического роста Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что в настоящий момент Россия находится на пределе экономического роста.

10:02 Песков: решений о новом федеральном округе Донбасса и Новороссии сейчас нет Руководство России на данный момент не приняло решения создать новый федеральный округ, который включал бы в себя Донбасс и Новороссию.

10:00 Кейн признан лучшим нападающим мира по версии FourFourTwo Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших нападающих мира.

10:00 WP: Украина не получит к зиме большую часть оборудования для электрогенерации Американская газета The Washington Post сообщила, что большая часть оборудования для производства электричества, которое планирует заказать Украина, не будет привезена к зиме.

09:53 Польские самолёты поднялись в небо из-за «действий России» Польская армия вместе с союзниками подняла в воздух самолёты.

09:46 Бастрыкину доложат об исчезновении детей в лесу в Свердловской области Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о поисковых мероприятиях, организованных после того, как двое детей из Тюмени потерялись в лесу в Свердловской области.

09:45 Митрофанов: уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об уровне футбола в России.

09:41 Чернышенко: бакалавров заменят специалистами в новой системе высшего образования Российских студентов, которые начнут получать высшее образование в рамках обновлённой системы, будут называть специалистами вместо бакалавров.

09:40 Лут: около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях Глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что около 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях.

09:35 Лавров: на рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений разных стран Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на рассмотрении в БРИКС находятся примерно 30 обращений от разных государств с предложением о сотрудничестве.

09:31 IPC начал перепроверку допинг-проб участников Паралимпиады-2016 Международный паралимпийский комитет (IPC) перепроверит допинг-пробы, которые были взяты на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

09:28 В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе.

09:23 Бразилия выдала России объявленного в международный розыск гражданина Дениса Асфандьярова, объявленного в международный розыск в связи с мошенничеством, экстрадировали из Бразилии в Россию.

09:19 Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели в России Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить шестидневную рабочую неделю.

09:16 Андреева: только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своей цели на сезон.

09:05 Politico: Байден не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов для ВСУ В ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран Украине.

09:02 Додик рассказал о планах Запада «разделить Россию на пять частей» Глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей после того, как потренировался на Югославии.

09:00 Российских велогонщиков не допустили до первенства Европы на треке среди юниоров Оргкомитет первенства Европы среди юниоров не допустил российских велогонщиков до турнира в немецком Котбусе.

08:56 Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту ВВП России на 2,8—3% Вице-премьер России Александр Новак назвал достижимыми целевые показатели по росту российского ВВП на 2,8—3%.

08:50 Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось до 130 Количество пассажиров, пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове, увеличилось до 130.

08:45 Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном участии министерства в деле Квинси Промеса.

08:45 Путин: товарооборот с Республикой Сербской показывает рост Российский лидер Владимир Путин рассказал о росте объёмов торговли между Россией и Республикой Сербской в текущем году.

08:39 Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны.

08:29 Черчесов назвал Глушенкова и Тюкавина лучшими футболистами сезона в РПЛ Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выделил двух футболистов по итогам сезона РПЛ.

08:21 Додик: в Республике Сербской пройдёт референдум о независимости Референдум о независимости Республики Сербской (РС) от Боснии и Герцеговины может пройти в скором времени.

08:15 Минсельхоз Турции объявил о временной приостановке импорта пшеницы Турция приостановит импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября, сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства страны.

08:15 Tuttomercatoweb: Сперцяном интересуются четыре клуба Серии А Итальянские клубы интересуются полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

08:11 В Запорожской области подготовили инфраструктуру для запуска поездов в Крым Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым.

07:58 Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерове выписали из больницы Одного пострадавшего в ДТП с трамваями в Кемерове выписали из больницы, в стационаре остаются 20 человек.

07:46 Минобороны: 28 БПЛА уничтожено за ночь над регионами России Российские силы ПВО ночью уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией России.

07:36 Автобус с вахтовиками вылетел в кювет в Забайкалье, три человека погибли Автобус с вахтовиками вылетел в кювет в Могочинском районе Забайкальского края: три человека погибли, ещё 32 пострадали.

07:23 FT: ЕК порекомендует начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне.