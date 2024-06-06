Times: украинцы в попытке избежать мобилизации решаются на опасный переход через Карпаты

01:02 AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн Власти США могут выделить дополнительную военную помощь Украине в размере около $225 млн.

00:58 Пушков — о передаче ВСУ истребителей Mirage: у Макрона нет чувства ответственности Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских солдат, заявил, что у французского лидера отсутствует чувство ответственности.

00:50 Гуцул: Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение в интервью ТАСС, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.

00:46 Politico: в Киеве считают слова Байдена о продолжении поддержки Украины пустыми Слова американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернётся от Украины, воспринимают в Киеве как пустую риторику.

00:39 Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг Telegram выпустил внутреннюю валюту «звёзды», c помощью которой можно покупать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера.

00:34 «СТРАНА.ua»: непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале Украинских солдат, признанных непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале, пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на сына одного из бойцов.

00:25 Кирби: США следят за визитом российских кораблей в порт Гаваны Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота России в порт Гаваны, заявил в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

00:21 Гуцул считает, что Санду отправится «на свалку истории» после выборов 20 октября Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение в интервью ТАСС, что молдавской оппозиции после президентских выборов 20 октября удастся отправить действующую главу государства Майю Санду «на свалку истории».

00:15 Гендиректор: «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года Группа «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года.

00:08 Пресс-секретарь главы ЛНР: силы ПВО сбили два БПЛА западнее Луганска Силы ПВО сбили два беспилотника самолётного типа, выпущенных ВСУ, западнее Луганска.

00:03 Nacion: Милей не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии.

00:01 В Госдуме разработали федеральный законопроект о многодетной семье Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают закрепить в России на федеральном уровне понятие «многодетная семья». Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

23:55 Взрывы раздались в Одессе Взрывы произошли в Одессе, сообщают украинские мониторинговые каналы.

23:53 Нагорный: Игры дружбы — единственная мотивация оставаться действующим спортсменом Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о мотивации продолжать карьеру.

23:50 Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия хорошо адаптировалась к санкциям Россия и россияне хорошо адаптировались к санкциям Запада. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ.

23:43 Пушилин: Зеленский больше не может опираться на Конституцию Украины Именно страны Запада решают, что будет с оставшейся частью Украины и нелегитимным Владимиром Зеленским, поэтому если и вести переговоры, то с ними, заявил RT глава ДНР Денис Пушилин.

23:37 Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018 Нападающий Фёдор Смолов рассказал, что обращался к психологу после своего промаха с пенальти на чемпионате мира 2018 года.

23:37 Минздрав: в результате взрыва у Еревана пострадали пять человек В результате взрыва на газозаправочной станции близ Еревана пострадали пять человек, они госпитализированы.

23:31 Вице-премьер Грузии: санкции против грузин — это ошибка США Решение Госдепа ввести визовые ограничения против Грузии — это ошибка Соединённых Штатов, заявила вице-премьер республики Тея Цулукиани, которая также является министром культуры и спорта.

23:23 В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области.

23:21 ТАСС: в Луганске раздалась серия взрывов В Луганске раздалась серия взрывов, сообщает ТАСС. Подробности происшедшего не приводятся.

23:19 Тарпищев: Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос» Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос».

23:17 МВД Армении: в результате взрыва близ Абовяна есть пострадавшие В результате сильного взрыва и пожара на газозаправочной станции близ Абовяна есть пострадавшие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

23:12 В отношении мужчины, взявшего детей в заложники в Москве, возбудили дело СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, незаконно удерживавшего детей в квартире в Москве.

23:05 Митрофанов: в УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в топ-10 Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и VAR.

23:02 Костин: ВТБ планирует построить две новые верфи в России ВТБ планирует построить две новые верфи за пять лет, на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России, сообщил глава банка Андрей Костин.

22:58 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины.

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22:21 Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

22:15 МИД Киргизии попросил объективно расследовать ситуацию с таксистом в Москве Министерство иностранных дел Киргизии попросило всесторонне и объективно рассмотреть дело в отношении водителя такси в Москве, который ранее высадил из машины пассажиров — участников СВО.

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22:07 Комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей Комментарий нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду под постом Килиана Мбаппе о переходе в «Реал» стал самым популярным в истории соцсетей.

22:06 При обстреле ВСУ Белгородской области пострадала мирная жительница Девушка пострадала при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

21:59 Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал в швейцарской НПО Задержанный в Москве француз «не работал на Францию» и являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации, утверждает президент Эммануэль Макрон.

21:50 Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 пройдёт 10 июня Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.

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21:39 Макрон: Франция намерена подготовить бригаду ВСУ в составе 4,5 тысячи бойцов Франция намерена подготовить украинскую бригаду в составе 4,5 тыс. человек, обучить и вооружить её, сообщил Эммануэль Макрон в эфире французского телевидения.

21:35 Бреннан: церемония награждения фигуристов за Олимпиаду-2022 пройдёт в августе в Париже Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпийских игр 2022 года пройдёт 7 августа в Париже.

21:35 Макрон: Париж выступает за мир, но против его достижения ценой капитуляции Киева Франция выступает за достижение мира на Украине, но против его установления ценой капитуляции Киева. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

21:28 В Комсомольске-на-Амуре осудили выбросившего ребёнка с балкона мужчину Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину, который сбросил ребёнка с балкона.

21:25 Макрон: Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 и обучит пилотов Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5, сообщил Эммануэль Макрон в эфире французского телевидения.

21:20 Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Мирра Андреева дебютирует в топ-25 рейтинга WTA по итогам выступления на «Ролан Гаррос».