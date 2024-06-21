AP: отключения электроэнергии заставляют украинцев опасаться будущих холодов

22:15
Мбаппе показал новую маску для лица, в которой он может сыграть против Нидерландов
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал фотографию маски для лица, в которой он может принять участие в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с Нидерландами.
22:11
Кабмин одобрил проект соглашения о направлении военных между Россией и Индией
Правительство России одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии.
21:58
Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов
Глава центра Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков сообщил о крупной кибератаке на проходящие в России Игры БРИКС.
21:57
Атака украинских войск на ЗАЭС не повлияла на работу станции
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС не повлияла на её функционирование, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
21:51
Махачев высмеял Макгрегора и Чендлера после отмены боя в Саудовской Аравии
Российский боец, чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на отмену поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.
21:45
Жительница Горловки получила ранение в результате атаки украинского БПЛА
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что женщина получила ранение в результате атаки БПЛА ВСУ на город.
21:43
При атаке ВСУ на Энергодар никто не пострадал, город частично обесточен
В результате атаки ВСУ на Энергодар никто не пострадал, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
21:39
В Польше сообщили о кибератаке на телевидение во время матча Евро с Австрией
Польское телевидение объявило о кибератаке на свои сервисы во время трансляции футбольного матча чемпионата Европы между сборными Польши и Австрии.
21:37
Подполье: около 200 военных ВСУ уничтожены при ударе по Одесской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что порядка 200 военных ВСУ, а также входящие в это число иностранные инструкторы, были уничтожены в результате удара ВС России по Грибовке в Одесской области.
21:31
Посольство Украины пригрозило Израилю ответными ограничениями на въезд
Посольство Украины в своих социальных сетях пригрозило Израилю введением ограничений на въезд израильтян на украинскую территорию в ответ на де-факто отмену безвизового режима.
21:29
Исследование: 37% россиян не занимаются спортом
Согласно новому исследованию, 37% россиян не занимаются спортом. Ещё 12% каждый день делают зарядку.
21:18
Минюст признал Романа Качанова иностранным агентом
Министерство юстиции России официально включило Романа Качанова* в реестр иностранных агентов.
21:15
В Бельгии выступили против изъятия замороженных российских активов
Бельгия против изъятия замороженных российских активов, необходимо «распределить риски» по кредиту Киеву, заявил глава бельгийского Минфина Винсент ван Петегем.
21:14
Врач Терушкин рассказал о причинах тяги к сладкому
Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин рассказал, по каким причинам возникает тяга к сладкому.
21:11
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в перечень нежелательных
Министерство юстиции России приняло решение включить в перечень нежелательных организаций канадскую, американскую и финскую НПО.
21:10
Сломавший нос Мбаппе остался в запасе Франции на матч с Нидерландами на Евро
Стали известны составы Франции и Нидерландов на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
21:08
Власти ФРГ объяснили, почему платят беженцам с Украины повышенные пособия
Власти ФРГ опубликовали официальное разъяснение о программе пособий по безработице для беженцев с Украины, которые немцы считают чрезмерной.
21:01
СК Воронежа начал проверку после падения дерева на девушку в центре города
Следственный комитет организовал проверку по факту падения дерева на проходившую мимо девушку в центре Воронежа.
21:01
В Москве провели более 1,5 млн анализов качества воды с начала года
Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы провели более 1,5 млн анализов качества воды с начала 2024 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
21:00
В посольстве заявили, что российские болельщики не были замешаны в инцидентах на Евро-2024
В посольстве России в Германии рассказали, что россияне не замешаны в каких-либо противоправных действиях во время чемпионата Европы 2024 года.
20:55
Австрия победила Польшу в матче группового этапа Евро-2024
Сборная Австрии победила команду Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
20:52
Кимаковский: ВС России зачищают освобождённые районы Часова Яра
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что российские войска зачищают освобождённые районы Часова Яра.
20:48
Директора завода в Дагестане подозревают в мошенничестве на 14,3 млн рублей
Директора завода по производству точной техники заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 14,3 млн рублей.
20:45
Судья назначил пенальти в матче Польша — Австрия за фол Щенсны челюстью
Судья назначил пенальти в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между Польшей и Австрией.
20:39
Сеть пиццерий пошутила над тренером сборной Англии Саутгейтом
Сеть пиццерий Domino's Pizza поиздевалась над главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.
20:36
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей украинской территории.
20:35
В Самаре включат тематическую подсветку на телебашне в День памяти и скорби
В Самаре включат тематическую подсветку на телебашне в субботу, 22 июня, когда будет отмечаться День памяти и скорби. Увидеть её можно будет с 21:00 до 00:00.
20:34
Хуситы рассказали о первом беспилотном катере их производства
Йеменские хуситы рассказали о первом беспилотном катере их производства — «Тоуфан-1».
20:29
ВСУ ударили по подстанции в Энергодаре, есть повреждения
ВСУ ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре.
20:25
Сборная России по фиджитал-футболу вышла в полуфинал Игр БРИКС
Российская команда по фиджитал-футболу прошла в полуфинал Игр БРИКС.
20:17
В ЕС запретят любые частные перелёты для россиян
Новый пакет антироссийских санкций будет предусматривать запрет на любые частные перелёты россиян на деловые встречи или в места отдыха на территории ЕС, сообщает EUobserver со ссылкой на документ.
20:17
Открытое горение складов в Ростове-на-Дону ликвидировано
Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что открытое горение складов в городе ликвидировано.
20:16
Кинолог Голубев рассказал о насекомых, опасных для собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о насекомых, которые могут быть опасны для собак.
20:14
Защитник Сербии потерял сознание в перерыве матча со Словенией на Евро
Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович рассказал, что защитник Страхиня Павлович потерял сознание в перерыве матча группового этапа Евро-2024 со Словенией.
20:10
Инвестор построит деловой квартал на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы инвестор построит деловой квартал в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.
20:08
Появилось видео второго применения ВС России ФАБ-3000 в Харьковской области
«Военная хроника» опубликовала видео второго применения ВС России ФАБ-3000 в Харьковской области.
20:06
Чинахов продлил контракт с «Коламбусом» на два года
Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов подписал новый контракт с клубом.
20:00
Три человека пострадали при обстреле Первомайска ВСУ
Три человека получили ранения при обстреле Первомайска (ЛНР) со стороны ВСУ, заявил глава города Сергей Колягин.
19:57
NYT: Минюст США не станет предъявлять обвинения Boeing из-за мониторинга
Министерство юстиции США решило не предъявлять компании Boeing уголовных обвинений за несоблюдение соглашения об установлении мониторинга нарушений.
19:55
Посольство РФ в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Посольство России в Германии раскритиковало запрет проносить флаги страны на матчи в фан-зоны чемпионата Европы — 2024.
19:55
В Щербинке построят поликлинику в рамках программы создания мест приложения труда
В Щербинке построят детско-взрослую поликлинику в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
19:45
СК на Кубани возбудил дело об истязании девочки в психдиспансере
СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту инцидента с ребёнком в специализированном лечебном учреждении.
19:45
В Федерации отельеров рассказали о действиях на случай плохого номера в гостинице
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников рассказал, что делать в случае получения плохого номера в гостинице.
19:39
Россиянка Грачёва выступит за сборную Франции на Олимпиаде
Уроженка России Варвара Грачёва выступит в составе сборной Франции на Олимпиаде в Париже.
19:38
Напавший на мальчика петербуржец объяснил свой поступок непослушанием детей
Напавший на девятилетнего мальчика мужчина в Петербурге рассказал, за что решил «наказать» ребёнка.
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Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по защите двигателя в жару
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, как защитить двигатель автомобиля в жаркую погоду.
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МЧС: пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован
В МЧС Ростовской области заявили, что пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован.
19:27
Психолог Шарова рассказала о способах борьбы с тревожностью
Психолог Дарья Шарова перечислила способы борьбы с тревожностью. По её словам, медитация, например, успокаивает не только разум, но и тело.
19:26
МИД: Россия передала Японии предложения по новой архитектуре безопасности
Россия передала представителю Японии предложения российского президента Владимира Путина по созданию новой общеконтинентальной архитектуры безопасности, заявили в МИД России.
19:25
МИД: новые антироссийские санкции Японии ведут к полному разрушению отношений
В Министерстве иностранных дел России заявили, что очередные антироссийские санкции японских властей ведут к полному разрушению отношений двух стран.