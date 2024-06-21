AP: отключения электроэнергии заставляют украинцев опасаться будущих холодов

После того как Россия вывела из строя половину электрогенерирующих мощностей на Украине, регулярные отключения электричества, в том числе в Киеве, теперь происходят по всей стране, пишет Associated Press. Из-за серьёзного ущерба, нанесённого украинской энергосистеме, миллионы украинцев начали сомневаться в том, сможет ли Украина удовлетворить национальный спрос на электроэнергию, когда наступит холодная погода.

После российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре отключения электричества стали обычным делом, пишет Associated Press.



В дневное время целые районы Киева отключаются от электросети в целях экономии электроэнергии. Перестают работу светофоры, затрудняя движение транспорта, при этом повсюду постоянно слышен гул генераторов, установленных возле кафе и магазинов.



Украина, в том числе Киев, пытается справиться с новой волной отключений электроэнергии после того, как в результате непрекращающихся российских атак была выведена из строя половина генерирующих мощностей страны.



Жители и предприниматели Киева приспосабливаются к отсутствию электричества, используя генераторы, пауэрбанки и фонарики. Приходится регулировать даже посещения ванной и туалета.



Из-за серьёзного ущерба, нанесённого энергосистеме страны, миллионы украинцев начали сомневаться в том, сможет ли Украина удовлетворить национальный спрос на электроэнергию после того, как тёплые месяцы закончатся и наступит холодная погода.



Высшие должностные лица Украины неоднократно призывали союзников предоставить больше систем ПВО для защиты электростанций от российских ракет и беспилотников, но ощутимый ущерб уже нанесён.