Associated Press Оригинал

AP: отключения электроэнергии заставляют украинцев опасаться будущих холодов

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После того как Россия вывела из строя половину электрогенерирующих мощностей на Украине, регулярные отключения электричества, в том числе в Киеве, теперь происходят по всей стране, пишет Associated Press. Из-за серьёзного ущерба, нанесённого украинской энергосистеме, миллионы украинцев начали сомневаться в том, сможет ли Украина удовлетворить национальный спрос на электроэнергию, когда наступит холодная погода.
AP: отключения электроэнергии заставляют украинцев опасаться будущих холодов
AP

После российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре отключения электричества стали обычным делом, пишет Associated Press.

В дневное время целые районы Киева отключаются от электросети в целях экономии электроэнергии. Перестают работу светофоры, затрудняя движение транспорта, при этом повсюду постоянно слышен гул генераторов, установленных возле кафе и магазинов.

Украина, в том числе Киев, пытается справиться с новой волной отключений электроэнергии после того, как в результате непрекращающихся российских атак была выведена из строя половина генерирующих мощностей страны.

Жители и предприниматели Киева приспосабливаются к отсутствию электричества, используя генераторы, пауэрбанки и фонарики. Приходится регулировать даже посещения ванной и туалета.

Из-за серьёзного ущерба, нанесённого энергосистеме страны, миллионы украинцев начали сомневаться в том, сможет ли Украина удовлетворить национальный спрос на электроэнергию после того, как тёплые месяцы закончатся и наступит холодная погода.

Высшие должностные лица Украины неоднократно призывали союзников предоставить больше систем ПВО для защиты электростанций от российских ракет и беспилотников, но ощутимый ущерб уже нанесён.

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Associated Press США Северная Америка
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