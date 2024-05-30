Официальный Берлин считает виновным в ухудшающейся экономической ситуации исключительно Россию, но никак не свой санкционный курс. Глава объединения малых предпринимателей «Ремесленники за мир», однако, опасается, что второго разрыва с Россией после 1990-х экономика Восточной Германии не переживёт. Berliner Zeitung пишет о росте организованного протеста со стороны предпринимателей и их организационного объединения с фермерами.

Последствия конфликта на Украине всё острее ощущаются в Германии. Berliner Zeitung сообщает, что многие в Германии опасаются, что им лично «придётся платить за финансовую помощь Украине и модернизацию бундесвера». Как указывает газета «рост цен на энергоносители уже поставил многие домохозяйства и малый бизнес на грань выживания». Из-за того, что «средний класс в Германии разрушается», на протестах за мир всё чаще появляются не профсоюзы или люди из академической среды, а предприниматели и представители отдельных профессий.

Наиболее сильно последствия от санкций ударили по Восточной Германии, поэтому именно там протест получил институциональное оформление. Объединение «Ремесленники за мир» с осени 2022 года проводит мероприятия против санкционного курса Берлина. Глава организации Карл Крёкель поясняет, что на востоке страны есть ощущение повторения событий 1990-х, когда в его родном Дессау количество работающих в промышленности сократилось в 4 раза, с 40 тыс. до 10 тыс. человек.

«Тогда у нас были прочные экономические связи с Россией, но после введения немецкой марки россияне больше не могли платить высокие цены, и здесь всё рухнуло», — поясняет Крёкель. Теперь же всё повторяется, после разрыва энергетического сотрудничества с Россией. Карл Крёкель обращает внимание на то, что инфляция, вследствие энергокризиса, сделала невозможным обновление оборудования.

«Сначала в промышленности выросли цены, а через два-три года это отразилось на ремесленниках и ценах на потребительские товары, многие компании едва выживают за счёт своих ресурсов». Крёкель указывает, что отдельные отрасли уже сокращаются. В качестве примеров он называет на пекарни и строительную сферу. Ремесленные предприятия малы, в среднем на них работает всего 5,4 человека. Финансовые возможности ограничены: «Мы не можем продолжать перекладывать расходы», — констатирует Крёкель.

Бедственное положение экономики на востоке Германии начинает сказываться и на поступлениях в бюджет. Так, в Дессау мэр Роберт Рек был вынужден сократить бюджет города на 40% из-за накопившихся €29 млн долга в результате сокращения налоговых поступлений. «На вопрос газеты Berliner Zeitung, относится ли он с пониманием к действиям «Ремесленников за мир», Рек отказался от комментариев».

В целом Берлин признаёт реальность обеспокоенности мелких предпринимателей. «Многообразие общественных мнений и позиций является важной основой нашей демократии», — подчёркивает уполномоченный федерального правительства по Восточной Германии Карстен Шнайдер. Но Берлин считает, что винить в кризисной ситуации надо только Россию. По мнению Шнайдера, «федеральное правительство успешно гарантировало, что страна благополучно пережила прошедшую зиму, что мы больше независим от российского газа».

Между тем протест только набирает силу. После волны фермерских протестов в начале года «во многих городах образовались альянсы ремесленников и фермеров». «В Восточном Бранденбурге они блокируют нефтебазы и органы власти». Постепенно происходит расширение и на запад страны. В настоящее время «Ремесленники за мир» работают над тем, чтобы не дать правительству Германии осуществить под давлением со стороны Зеленского поставки ракет Taurus на Украину. По их мнению, это может иметь «непредсказуемые риски».