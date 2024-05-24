Fox Business: за свои огромные расходы и самовластие «мастер катастроф» Байден заслуживает импичмент

Огромные расходы Джо Байдена и его решение списать студенческие кредиты, несмотря на несогласие Верховного суда и конгресса, лишний раз показывает мошенническую сторону Белого дома, заявил член палаты представителей США Байрон Дональдс в интервью Fox Business. По его словам, решение президента является нарушением разделения властей, и, как следствие, преступлением, подлежащим импичменту.

БАЙРОН ДОНАЛЬДС, член палаты представителей США: Я хочу сказать, что это правительство — мошенники. Это радикальное правительство.

Вы правы насчёт долгов по студенческим кредитам. Верховный суд сказал Джо Байдену «нет», конгресс также не рассматривал ничего подобного в отношении студенческих кредитов — а он всё равно их списал. Это нарушение разделения властей. Это преступление, подлежащее импичменту.

При этом мы имеем его огромные расходы, его перерасход средств, за продолжение которого, к сожалению, проголосовали многие наши коллеги на Капитолийском холме. Но никто не задал ключевой вопрос, который задали вы, Ларри: что вообще происходит на этих казначейских аукционах? Насколько дорого Соединённым Штатам обходится занимать доллар за долларом, в то время как всё, что мы должны сделать, — это проявить ответственность здесь, на Капитолийском холме?

Это путь к катастрофе под руководством мастера катастроф Джо Байдена. Вот почему мы должны избавиться от него. Нам необходимо вернуть Дональда Трампа.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.