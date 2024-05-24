Fox Business: за свои огромные расходы и самовластие «мастер катастроф» Байден заслуживает импичмент

23:30
Пентагон: Остин пройдёт медпроцедуру и временно откажется от полномочий
Страдающий от рака простаты шеф Пентагона Ллойд Остин пройдёт медицинскую процедуру.
23:24
Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в течение года
Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире телеканала Haberturk заявил, что турецкая сторона рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в течение года.
23:14
В «Енисее» рассказали, что помогают полиции в расследовании драки с участием футболистов
Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков заявил, что клуб помогает правоохранительным органам в расследовании драки с участием футболистов.
23:10
«СТРАНА.ua»: в Одессе произошла драка между военными и гражданскими
В курортном районе Одессы произошла драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими.
23:10
Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуваловом» готовящийся саммит по Украине в Швейцарии.
23:03
Губерниев об участии россиян в Олимпиаде-2026: не надо тешить себя излишними иллюзиями
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.
22:58
Опря: Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для Abrams
Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил министр экономики страны Раду Опря.
22:57
ВСУ вновь обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинцы снова обстреляли Горловку кассетными снарядами.
22:50
Блинкен: выделенная США военная помощь Украине уже достигла фронта
Американская военная помощь, предоставленная Украине в рамках предыдущих пакетов, достигла линии фронта.
22:43
Meridian Sport: «Црвена звезда» хочет приобрести у «Спартака» Бабича
Защитник «Спартака» Срджан Бабич интересен белградской «Црвене звезде».
22:41
Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций, используя доход от активов России
Решение использовать доходы от российских активов для нужд ВСУ противоправно, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
22:41
Воздушная тревога в третий раз за день объявлена по всей Украине
Сирены воздушной тревоги в третий раз за день сработали на территории всей Украины.
22:36
Численность штата Генштаба ВСУ планируют сократить на 60%
Численность Генерального штаба Вооружённых сил Украины планируется сократить на 60%. Военных, которые освободятся от выполнения своих обязанностей в рамках сокращения, отправят на фронт.
22:28
Гандболистки ЦСКА выиграли чемпионат России
Женский клуб ЦСКА выиграл чемпионат России по гандболу.
22:25
Сальдо сообщил, что ВСУ открыли все шлюзы на Днепрогэсе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ открыли все шлюзы на плотине Днепрогэса, идёт сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.
22:18
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.
22:16
Жителя Забайкалья осудили за незаконный оборот золота
Забайкальский районный суд вынес приговор мужчине по делу о незаконном обороте золота.
22:14
Медина: фанаты ЦСКА посылают меня, а потом просят фото
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, как болельщики ЦСКА относятся к нему.
22:14
ЦПВС: террористы за сутки совершили два обстрела в зоне деэскалации в Сирии
Боевики за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
22:08
Посол: парламентские выборы в Британии стали неожиданностью для всех
Досрочное проведение всеобщих парламентских выборов в Великобритании стало неожиданностью для всех, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
22:00
Нурмагомедов может стать секундантом Махачева в бою с Порье
Российский боец UFC Ислам Махачев ответил на вопрос, может ли Хабиб Нурмагомедов стать его секундантом в поединке с американцем Дастином Порье.
21:59
Туск: Польша рассматривает возобновление работы погранперехода c Белоруссией
Польские власти рассматривают возможность возобновления работы пограничного перехода с Белоруссией «Бобровники».
21:58
Главы Минобороны США и Китая проведут встречу в Сингапуре
В Пентагоне сообщили, что глава Минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведёт в Сингапуре встречу с министром обороны Китая Дун Цзюнем.
21:48
Bloomberg: Аландские острова стали уязвимым местом Финляндии и НАТО
Аландские острова могут стать «ахиллесовой пятой» Финляндии и Североатлантического альянса.
21:45
В Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе вновь запущена сирена ракетной опасности.
21:45
Тарасова: российские фигуристы обязательно будут на Олимпиаде в 2026 году
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова и. о. главы ФФККР Антона Сихарулидзе о том, что у российских фигуристов большие шансы выступить на Олимпиаде-2026.
21:39
Боррель призвал Россию дать пояснения после сообщений об убранных буях на Нарве
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию дать пояснения после сообщений об убранных буях на Нарве.
21:30
В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
В Рязанской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса.
21:30
Лихачёв: я бы выделил общие черты у Тюкавина и Мартинеса из «Интера»
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв сравнил Константина Тюкавина с Александром Кержаковым.
21:25
Лихачёв: если бразильцы приедут на Игры дружбы, это будет действительно особенной историей
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, какие команды могут приехать на Игры дружбы.
21:24
Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину
Пресс-служба ФТС заявила, что сотрудники таможни пресекли попытку провоза на Украину военного оборудования.
21:20
Блинкен: США выделили Украине партию оружия на $275 млн
Соединённые Штаты выделили Украине очередную партию оружия на $275 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
21:19
РФС не выдал лицензии «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» на участие в Первой лиге
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию отказала «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензии на участие в Первой лиге.
21:09
В Карелии упавший столб ЛЭП вызвал возгорание сухой травы в селе Гридино
Столб линии электропередач упал и вызвал возгорание сухой травы в селе Гридино Кемского района Карелии.
21:09
Олимпийская чемпионка Бацарашкина не сможет выступить на Играх в Париже
Тренер олимпийской чемпионки по пулевой стрельбе Виталины Бацарашкиной Наталья Кудрина сообщила, что спортсменку лишили возможности получить нейтральный статус.
21:05
Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа достигло 35 857
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 35 857, информирует Министерство здравоохранения анклава.
21:03
В Тюменской области планируют создать туристический кластер федерального уровня
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о планах по созданию туристического кластера федерального уровня рядом с центром «Жемчужина Сибири».
21:02
В Петербурге рассказали о поддержке кинокомпаний
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении кинокомпаниям, работающим в городе, 250 млн рублей.
20:59
Посол Келин: комбинации Лондона с активами будут грубым нарушением права
Любые комбинации британских властей с российскими активами будут грубым нарушением международного права.
20:54
Медведев: 95%, что я буду играть на Олимпиаде
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об участии в Олимпиаде в Париже.
20:48
Шольц заявил об отсутствии у ФРГ планов признавать Палестину
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отсутствии у ФРГ планов признавать Палестину.
20:46
Специалист Ванькович рассказала о действиях на случай покупки просроченного продукта
Доцент кафедры финансового контроля и казначейского дела Финуниверситета при правительстве России Инна Ванькович рассказала, что делать в случае покупки просроченного продукта.
20:45
В Свердловской области ожидается шквалистый ветер 25 мая
В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о шквалистом ветре в субботу, 25 мая.
20:45
Производство мебели в Москве выросло на 19% с начала года
В Москве в I квартале 2024 года производство мебели выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
20:44
Биолог Кубарев рассказал, какие ягоды растут в Подмосковье
Старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова кандидат биологических наук Евгений Кубарев назвал ягоды, которые можно собрать в Московской области.
20:44
Акция «День письма» впервые проходит в музеях Москвы
Департамент культуры Москвы и столичные музеи 24—26 мая впервые проводят акцию «День письма».
20:43
Подмосковный музей получил национальную премию имени Лихачёва
Проект Коломенского центра познавательного туризма «Дом Сурановых» получил национальную премию имени Лихачёва в номинации «Музейные маршруты».
20:40
Семененко завоевал серебро чемпионата Европы по стендовой стрельбе
Россиянин Анатолий Семененко завоевал серебряную медаль в ските на чемпионате Европы по стендовой стрельбе.
20:37
Spiegel: ВСУ получили от Германии четвёртую систему ПВО IRIS-T
Немецкое издание Der Spiegel заявило, что украинские военные получили от Германии четвёртую по счёту систему ПВО IRIS-T.
20:32
Госдеп: КНР является субъектом конфликта на Украине
Китай является действующим субъектом конфликта на Украине из-за оказываемой России поддержки.