Berliner Zeitung: Европа предпочла учесть свои интересы, а не отказываться от российского СПГ

В ЕС не смогли договориться об ограничениях по российскому СПГ. Berliner Zeitung указывает, что Франция, Бельгия и Испания заблокировали меры, на которых настаивали Германия и Швеция. По мнению издания, они, являясь крупнейшими покупателями российского сжиженного газа в ЕС, «выбрали национальные интересы» и прислушались к предупреждениям об отсутствии альтернатив СПГ из России.

Запрет на российский СПГ не был включён в 14-й санкционный пакет ЕС. Berliner Zeitung констатирует, что «разногласия между министрами иностранных дел ЕС были слишком велики на их встрече в понедельник в Брюсселе». Из дипломатических источников было известно, что рассматривался запрет для европейских портов, таких как бельгийский Зебрюгге, на перевалку российского газа в третьи страны, что должно было ограничить экспорт из России.

«Поведение при голосовании среди членов ЕС явно обусловлено национальными экономическими интересами». Франция, Испания и Бельгия — основные покупатели российского СПГ в Европе, заблокировали предлагаемые ограничения. Швеция и Германия, «которые полагают, что у них достаточно альтернативных источников энергии», напротив, выступали за.

Немецкая газета напоминает, что рост импорта российского СПГ в ЕС давно критикуется. Так, с 2021 года объёмы поставляемого сжиженного газа выросли на 38% к 2023 и достигли 22 млрд кубометров. Влиятельный американский институт Atlantic Council считает, что СПГ стал «спасательным кругом для Путина» и требует от ЕС более жёстких мер по ограничению доступа российских энергоносителей на европейский рынок. Он считает, что ЕС может серьёзно повлиять на Россию, так как почти 50% российского СПГ поступает на рынок Европы.

«ЕС нужен чёткий график постепенного прекращения импорта российского СПГ», — требует американский аналитический центр. С этой целью необходимо также расширить добычу природного газа на шельфе Средиземного и Чёрного морей как альтернативу российскому газу. Также по мнению американцев, следует продолжать ограничивать поставки технологий для СПГ. По их мнению, существующие ограничения уже существенно, но всё ещё недостаточно замедлили развитие таких проектов, как «Арктик СПГ-2».

«Пока что Европа кажется слишком зависимой от российского СПГ», например, регулятор энергетики ЕС Acer предостерегает от «быстрого отказа», так это грозит «энергетическим шоком» из-за отсутствия готовых альтернатив российскому СПГ. Всё это сделало, по мнению Berliner Zeitung, переговоры в Брюсселе «взрывоопасными». По мнению немецкой газеты, «существует риск», что отдельные страны могут ввести национальные ограничения на российский СПГ. Вместо запрета на СПГ были введены новые персональные санкции против физических лиц и организаций.