Judging Freedom: для США Украина — всего лишь расходный материал, которому нет места в НАТО

Американские власти не собираются принимать Киев в Североатлантический альянс. Более того, они говорят об этом открыто, лишний раз подтверждая, что с помощью Украины Соединённые Штаты ведут опосредованную войну с Россией, рассказал в интервью Judging Freedom канадский журналист Аарон Мате.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий YouTube-канала Judging Freedom: Подписанное Джо Байденом соглашение на 50 миллиардов долларов — то есть по пять миллиардов ежегодно на десять лет — это не договор, ратифицированный сенатом, он просто поставил под документом свою подпись. И Дональд Трамп или любой, кто придёт на смену Байдену, может своей подписью легко его отменить.

В нём, впрочем, ничего не сказано ни о вступлении Украины в НАТО, ни даже о том, что США будут содействовать усилиям, направленным на её вступление. Просто — пять миллиардов в год. То есть это соглашение — чисто показное?

ААРОН МАТЕ, канадский журналист: Да, всё это ради внешнего эффекта, и большая часть означенных денег — это фактически кредит, который Украине придётся отдавать, хотя частично его будут финансировать за счёт кражи российских денег, которую администрация Байдена считает хорошей идеей. Но такие действия — притом что воровать в принципе нехорошо, если вас такие вещи вообще волнуют, — скажутся на финансовой системе и доверии вкладчиков к американским банкам. Для них урок таков: «Будете делать что-нибудь, что не понравится США, — и мы попросту украдём ваши деньги и отдадим тем, кого поддерживаем в наших опосредованных войнах. В данном случае — Украине».

Но да, никакой более прямой дорожки в НАТО Байден Украине не предлагает. Ведь он уже всё ясно дал понять. В своём недавнем интервью журналу Time он сказал, что не видит вступления Украины в НАТО в обозримом будущем.

Всё, что он хочет, это использовать её как опосредованную силу у российской границы, сулить Украине перспективы вступления в НАТО для её дальнейшей милитаризации, превращая «открытую дверь в НАТО» в возможность воевать с Россией с чёрного хода. По сути: «Мы будем использовать украинцев. Накачаем вас оружием, вооружим до зубов — чтобы вы могли обескровливать Россию. Но обязывающих гарантий защищать вас через НАТО мы вам давать не будем».

Отношение к Украине — совершенно как к расходному материалу, а Зеленский продолжает себя убеждать, что каким-то образом всё это приближает его к НАТО. Нет, не приближает.

Дата публикации 19 июня 2024 года.