Макгрегор: США посылают Украине опасные кассетные боеприпасы, потому что больше нечего
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Как вы считаете, США находятся в состоянии войны с Россией?
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Как вы считаете, США находятся в состоянии войны с Россией?
Руководство Самарской области получает 80 тыс. обращений жителей в неделю — через соцсети, центр управления регионом, общественную и мобильную приёмные.
ВСУ атаковали беспилотниками город Шебекино Белгородской области.
Троих мужчин, участвовавших в Москве в драке, в которой погиб человек, заключили под стражу.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что национальная команда готова стать чемпионом Европы.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки в одной из школ Екатеринбурга.
В Курганской области рассказали о лучших школах по числу стобалльников на ЕГЭ.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды над командой Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Всемирный банк перевёл Россию в категорию стран с высокими доходами населения.
Американский лидер Джо Байден является жертвой тех, кто привёл его к власти.
Владелец компании Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин посоветовал не держать смартфон под солнечными лучами.
Венгрия сомневается в том, что глава эстонского правительства Кая Каллас сможет эффективно руководить дипломатией ЕС.
Французский лидер Эммануэль Макрон обвинял главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Национальное объединение в связях с Россией, во Франции вокруг этого развернулся целый нарратив, заявил RT историк Лоран Браяр.
В Кемеровской области планируют продолжить модернизацию медицинских учреждений.
Сборная Бельгии проиграла команде Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Жители Удмуртии записались на приём к врачам через электронные сервисы более 700 тыс. раз в январе — мае 2024 года.
Российский нападающий Матвей Мичков заключил соглашение с «Филадельфия Флайерз».
Из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка.
Бойцы «Хезболлы» атаковали позиции израильской армии в пяти поселениях в Верхней Галилее.
Приставы приостановили работу цеха по производству салата лобио, вызвавшего массовое отравление.
В рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ имени Владимирского установили спектральный компьютерный томограф.
В Федеральной налоговой службе (ФНС) прокомментировали информацию о задолженности у бывшего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе рассказал, почему принял решение перейти в столичный клуб.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство».
В Санкт-Петербурге из-за непогоды погибла женщина.
Сборная Франции нанесла поражение команде Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Правительство Молдавии переписало и сделало неприемлемой декларацию о приверженности мирному урегулированию с Приднестровьем.
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин подписал соглашение с «Миннесота Уайлд».
Власти Киева пытаются скрыть ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне.
Число пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск возросло до трёх.
Талибы* де-факто возглавляют афганское государство, нравится это кому-то из политиков или нет.
Сборная Франции обыграла команду Бельгии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
В Кургане завели уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в вымогательстве.
Строительный кран упал в Санкт-Петербурге во время урагана.
Общество судит о лидерских способностях президента США Джо Байдена не по одной ночи дебатов, а по годам проделанной работы.
Начальник 2-го отдела организации расследования дистанционных хищений Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Ильнур Якупов рассказал о новой системе блокировки подозрительных операций банками без согласия клиента, которая заработает в России в ближайшее время.
Сборная Франции обыграла команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
МВД России объявило в розыск одного из организаторов нефункционирующего экстремистского формирования «Погоня» из Белоруссии Вадима Прокопьева, вербовавшего и обучающего боевиков.
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в небе над акваторией и в Балаклавском районе Севастополя уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет.
В пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу прокомментировали ситуацию с дистанционными мошенниками.
Возможная поставка Израилем систем противоракетной обороны Patriot Украине будет иметь политические последствия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В Свердловскстате рассказали о сферах с самыми высокими заработными платами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на назначение в Канаде на должность верховного комиссара Комиссии по правам человека Бирджу Даттани, являющегося антисемитом.
Татарстан вошёл в число лауреатов федерального конкурса «Регион добрых дел», организованного Росмолодёжью.
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о вылете национальной команды с чемпионата Европы.
Выбрана тема XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдёт с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на информацию об аресте счетов спортсмена.
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в Лондоне скучают по телеканалу RT.
Конфликт на Украине не может быть улажен за сутки, вопреки обещаниям экс-главы США Дональда Трампа.
Судебные приставы Москвы приостановили работу ещё одной организации, продукты которой спровоцировали вспышку ботулизма.