Макгрегор: США посылают Украине опасные кассетные боеприпасы, потому что больше нечего

Тот факт, что ВСУ обстреливают Россию кассетными боеприпасами, запрещёнными в большей части стран мира, говорит об одном: больше Западу отправлять украинцам нечего. Такое объяснение в интервью Judging Freedom привёл полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, на данном этапе Запад, очевидно, перешёл к тактике «отправлять на Украину то, что осталось».

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Как вы считаете, США находятся в состоянии войны с Россией?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Фактически, да. К сожалению, без какого-либо официального объявления и обсуждения с американским народом — но мы совершенно определённо находимся в состоянии войны с Россией. И, думаю, русские пришли к такому же выводу. Ситуация очень опасная, и я хотел бы, чтобы это было не так, но, боюсь, всё именно так.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: С американской точки зрения, есть ли рациональное объяснение тому ужасу, которому в воскресенье днём подверглись мирные россияне, отдыхавшие на пляже в Севастополе?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Согласно одному из анализов, выпущенные из РСЗО кассетные боеприпасы, которые упали на пляж или в море — в результате чего, к сожалению, погибли и получили ранения люди, в том числе дети — оказались там, потому что сработала российская система противоракетной обороны. Российская сторона уничтожила все ракеты, кроме одной, которую удалось лишь отклонить от курса и повредить таким образом, что кассетные поражающие элементы упали на землю в значительном отдалении от заданной цели. Важно иметь в виду, что эти бомбовые кассеты не разорвались. Они попали в людей, причинив тем самым смерть, но поскольку ракету удалось перехватить в полёте и повредить боевую часть, взрыватели кассетных боеприпасов, судя по всему, не были переведены в боевое положение и хотя бы взрыва не последовало, что привело бы к куда худшим последствиям.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Но разве от этого легче? Разве суббоеприпасы бомбовых кассет не взрываются когда-нибудь потом, когда их находит шестилетний ребёнок и решает, что это камень или бейсбольный мячик?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Такая вероятность есть. На самом деле, я вообще очень удивлён тем, что их пустили в ход.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Верно.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Ведь у нас есть опыт 1991 года, когда мы своими глазами наблюдали подобное, как дети в Ираке, и даже военные, которых предупреждали так не делать, но они тогда ещё не отличались особым умом, подбирали поражающие элементы, из-за чего лишались кистей, получали тяжелейшие травмы или даже погибали. Так что, я думал, от этого отказались, но, видимо, ошибался.

А, может быть, дело снова в том, что применяемые боеприпасы заканчиваются и нет возможности быстро пополнять их запасы. Ведь, честно говоря, этих ракет у нас уже осталось не так много. И насколько мне известно, никто не планирует переходить к круглосуточному сменному режиму работы с целью производства ракет.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Почему мы... Почему США поставляют Украине вооружения, вернее, не вооружения, а боеприпасы, запрещённые в 95 процентах стран мира?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Ни я, ни вы не можем ответить на этот вопрос, поскольку не знаем, какие были отданы приказы. Опять же, я подозреваю, что у них закончились фугасные боевые части, и в ход пошло то, что осталось. И приказ звучал как: «Не имеет значения. Отправляйте на Украину то, что есть. Будем выпускать то, что осталось». Других объяснений у меня нет.

Дата выхода в эфир 28 июня 2024 года.