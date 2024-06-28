Обстрел Севастополя стал ещё одним шагом Киева и его западных союзников на пути к ядерной войне, заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью Judging Freedom. По его словам, используя Украину для ослабления России, Вашингтон играет в «игру с невообразимыми последствиями», одним из исходов которой является третья мировая война и ядерный апокалипсис.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий Judging Freedom: Находятся ли Соединённые Штаты в прямом военном столкновении с Россией в свете того, что случилось на пляже Севастополя в минувшее воскресенье?

ААРОН МАТЕ, канадский журналист: Несомненно, случившееся в воскресенье, ― это ещё один шаг на пути усиления напряжённости. Согласно российской точке зрения, тот украинский удар, в результате которого на пляже погибли мирные граждане, был осуществлён при поддержке США. Причём не только благодаря привлечению американских советников, которые помогали осуществить атаку, но и при помощи американского беспилотника. Такова версия России, которую я подтвердить не могу.

Но в общем и целом, это неизбежный итог принятого Вашингтоном решения использовать Украину, чтобы обескровить Россию. Это единственная публично озвученная цель администрации Байдена. Ллойд Остин ясно дал это понять, когда заявил, что «наша цель ― ослабить Россию». Джейк Салливан это подтвердил, когда несколько месяцев спустя (всё это было в 2022 году) заявил, что наша цель ― стратегическое поражение России.





В общем, цель не в том, чтобы защитить Украину, не в том, чтобы закончить войну, а в том, чтобы использовать Украину, чтобы навредить России. И в итоге подобные события становятся неизбежными, потому что у Украины не остаётся вариантов, она приходит в отчаяние и совершает атаки на Крым*, потому что для этого у неё есть поставляемое США оружие.





Какой бы масштабной ни была поддержка США в случае с этим ударом, нам нужно задаться вопросом: действительно ли это то, что мы хотим делать? Хотим ли мы играть в игру, где один из исходов ― ядерный апокалипсис, только чтобы мы могли встать на сторону украинских ультранацистов, которые не согласились с условиями Минских соглашений, не согласились признать права русскоязычного населения на Украине, не согласились, чтобы за Украиной навсегда был закреплён статус нейтрального государства, хотя эта цель была заложена в украинской декларации о государственном суверенитете 1990 года? То, чего просит Россия ― это не какие-то радикальные требования. Тот принцип был выдвинут Украиной во времена её основания в конце холодной войны. Янукович, лидер страны, которого отстранили от власти в результате переворота, поддерживаемого США, также пытался изменить конституцию страны, чтобы вписать в неё нейтральный статус.





Так что всё это не какие-то радикальные требования, но поскольку цели Вашингтона совпадают с целями украинских ультранационалистов, мы каждый раз рискуем тем, что начнётся апокалипсис. И не похоже, чтобы Вашингтон отказался от этого. Изначально Джейк Салливан говорил, что мы только дадим Украине разрешение использовать американское оружие для ударов по территории российского приграничья вблизи Харькова, а теперь говорят, что можно наносить удары через границу в случае любой опасности. Так что ждёт нас дальше на пути роста напряжённости? Это игра с невообразимыми последствиями.



Дата выхода в эфир 27 июня 2024 года.