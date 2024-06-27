Лишь слабоумные не видят правоту британского политика Найджела Фараджа, который назвал причиной украинского конфликта расширение НАТО и ЕС, пишет American Conservative. Тем не менее за свои слова Фарадж подвергся нападкам — ничего удивительного в стране, где заправляют либералы.

С тех пор, как британский политик Найджел Фарадж в интервью Би-би-си назвал расширение НАТО и ЕС одной из причин конфликта на Украине, он находится под огнем критики со стороны британской прессы. Фарадж, конечно, прав. Только слабоумные, которые не понимают концепцию «дилеммы безопасности», отвергнут расширение НАТО и ЕС как причинный фактор. Доказательства практически неопровержимы, пишет American Conservative.

Русские танки английским лугам не угрожают. Стратегической угрозы для Британии со стороны России нет. Британское противостояние России можно четко разделить на два инстинкта. Во-первых, мастурбирующий либеральный интернационализм, который больше заботится о далеких границах и людях, чем о своих собственных. Во-вторых, прагматическая реальная политика, которая видит в этом конфликте способ навязать Америке роль гаранта безопасности, ЕС — расколоть, а немцев — согнуть.

Тем не менее, Фарадж потерпел поражение в общественном мнении. Простой причиной этого может быть отсутствие подлинных дебатов в Британии. В Британии нет настоящего правореалистического новостного агентства. В Британии не существует ни одного аналитического центра или журнала, который мог бы озвучить альтернативную, исторически обоснованную реальную политику — ирония для страны, которая когда-то возвела реализм в ранг дипломатического искусства. Это страна, где царит тотальная либеральная информационная гегемония, пишет автор.

Реализм всегда был несовместим с массовой демократией и переменчивым общественным мнением, на которое легко повлиять. Со времен министра иностранных дел Каслри и Байрона он находился в невыгодном положении в структурном смысле. В основе реализма лежат инстинкты холодные, неумолимые, подчас даже циничные и элитарные. Большинство людей их лишены— и, как следствие, их ничего не стоит убедить радикалам, будоражащим общественные эмоции по поводу своих излюбленных вопросов. Это особенно фатально для страны среднего размера, где нет средств массовой информации, которые могли бы подробно рассказать о подлинно реалистической внешней политике. Возможно, Фараджу и его команде следует задуматься о том, как это исправить и уравновесить дискуссию в долгосрочной перспективе, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.