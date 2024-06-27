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Daily Caller: Пентагон понятия не имеет, куда подевалась украинская военная помощь на $62 млн

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Новый отчёт Управления генерального инспектора Министерства обороны США выявил серьёзные проблемы с отчётностью и отслеживанием поставок военной помощи Украине, сообщает Daily Caller. Оружие на сумму $62 млн потеряно или уничтожено, а Пентагон даже не знает, что именно произошло.
Daily Caller: Пентагон понятия не имеет, куда подевалась украинская военная помощь на $62 млн
AP
Огромная часть американской военной помощи Украине была потеряна или уничтожена, пишет Daily Caller со ссылкой на новый отчёт Управления генерального инспектора Министерства обороны США. Речь идёт о сумме $62 млн. Причём Пентагон не в курсе, что именно произошло с выделенными средствами. 
 
Между ВС США и Украины возникли проблемы с отчётностью и отслеживанием, в итоге информация о том, какое оборудование могло быть уничтожено, какое потеряно или вовсе отправлено на другие цели до ноября 2023 года, просто отсутствует. Причём, отмечает DC, у Пентагона регулярно возникали проблемы с отслеживанием американской помощи на Украине. 
 
«Отсутствие своевременных и полных отчётов о потерях…, наряду с отсутствием тщательного анализа отчёта о потерях, препятствуют пониманию Министерством обороны любых потенциальных нарушений в отношении оборонных изделий… Это увеличивает риск того, что Министерство обороны может потерять ответственность за поставки Украине оборонных изделий», — говорится в отчёте генерального инспектора. 
 
Помимо прочего, в отчёте говорится, что никаких систематических отчётов о потерях от украинских ВС также не поступало, несмотря на действующие протоколы и стандарты. В среднем, проходит 301 день прежде чем поступает окончательный отчёт о потере, хотя по регламенту на это требуется 30 дней. 
 
Кроме того, ответственные представители американских ВС не провели надлежащего анализа существующих отчётов о потерях на предмет захвата оружия российскими войсками. В отчёте подчёркивается, что управление «продолжает расследовать утверждения о преступных действиях, связанных с помощью США Украине в области безопасности». 
 
Как отмечает Daily Caller, генеральный инспектор Пентагона и ранее выявлял проблемы с отслеживанием поставок оружия Киеву. Так, в январе этого года были обнародованы результаты расследования, согласно которым американские поставки на сумму более $1млрд отслеживались ненадлежащим образом. 
 
«Составить полную картинку о товарах оборонного назначения… на Украине будет сложно, поскольку перечень продолжает меняться, а точность и полнота, вероятно, со временем будут только усложняться», — цитирует издание январский отчёт. 
 
С начала специальной военной операции России на Украине Соединённые Штаты направили Украине военную помощь на сумму более $70 млрд. Ранее Daily Caller сообщало, что поставки оружия на сумму более $1 млрд, которые администрация Байдена направила Киеву, могут оказаться неэффективными и быть сняты с линии фронта. 
 

 

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