Daily Caller: Пентагон понятия не имеет, куда подевалась украинская военная помощь на $62 млн

Новый отчёт Управления генерального инспектора Министерства обороны США выявил серьёзные проблемы с отчётностью и отслеживанием поставок военной помощи Украине, сообщает Daily Caller. Оружие на сумму $62 млн потеряно или уничтожено, а Пентагон даже не знает, что именно произошло.

Огромная часть американской военной помощи Украине была потеряна или уничтожена, пишет Daily Caller со ссылкой на новый отчёт Управления генерального инспектора Министерства обороны США. Речь идёт о сумме $62 млн. Причём Пентагон не в курсе, что именно произошло с выделенными средствами.

Между ВС США и Украины возникли проблемы с отчётностью и отслеживанием, в итоге информация о том, какое оборудование могло быть уничтожено, какое потеряно или вовсе отправлено на другие цели до ноября 2023 года, просто отсутствует. Причём, отмечает DC, у Пентагона регулярно возникали проблемы с отслеживанием американской помощи на Украине.

«Отсутствие своевременных и полных отчётов о потерях…, наряду с отсутствием тщательного анализа отчёта о потерях, препятствуют пониманию Министерством обороны любых потенциальных нарушений в отношении оборонных изделий… Это увеличивает риск того, что Министерство обороны может потерять ответственность за поставки Украине оборонных изделий», — говорится в отчёте генерального инспектора.

Помимо прочего, в отчёте говорится, что никаких систематических отчётов о потерях от украинских ВС также не поступало, несмотря на действующие протоколы и стандарты. В среднем, проходит 301 день прежде чем поступает окончательный отчёт о потере, хотя по регламенту на это требуется 30 дней.

Кроме того, ответственные представители американских ВС не провели надлежащего анализа существующих отчётов о потерях на предмет захвата оружия российскими войсками. В отчёте подчёркивается, что управление «продолжает расследовать утверждения о преступных действиях, связанных с помощью США Украине в области безопасности».

Как отмечает Daily Caller, генеральный инспектор Пентагона и ранее выявлял проблемы с отслеживанием поставок оружия Киеву. Так, в январе этого года были обнародованы результаты расследования, согласно которым американские поставки на сумму более $1млрд отслеживались ненадлежащим образом.

«Составить полную картинку о товарах оборонного назначения… на Украине будет сложно, поскольку перечень продолжает меняться, а точность и полнота, вероятно, со временем будут только усложняться», — цитирует издание январский отчёт.

С начала специальной военной операции России на Украине Соединённые Штаты направили Украине военную помощь на сумму более $70 млрд. Ранее Daily Caller сообщало, что поставки оружия на сумму более $1 млрд, которые администрация Байдена направила Киеву, могут оказаться неэффективными и быть сняты с линии фронта.