Несмотря на возобновившиеся американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары западным оружием по России, ВСУ продолжают «прогибаться» под натиском российских войск, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, Киеву, вероятно, не помогут даже миллионы западных орудий и снарядов, поскольку основная проблема ВСУ — это «качество и количество людей на передовой».
ВСУ, кажется, по максимуму используют новые американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары по России — однако «этих усилий оказывается недостаточно, чтобы сдержать гораздо более крупные российские вооружённые силы», пишет Le Parisien.
Вооружения, поставляемые Украине Штатами и Европой, «хотя иногда и могут приносить эффект, вовсе не являются стратегически решающими». По данным издания, на сегодняшний день ВСУ «прогибаются» под натиском вооружённых сил Москвы даже с новыми американскими орудиями, в то время как «стратегия россиян работает — они продвигаются от одного опорного пункта к другому».
Как утверждает Le Parisien, основная проблема ВСУ заключается не в нехватке боеприпасов или оружия, а в качестве и количестве людей на передовой. «Добавить миллион снарядов будет недостаточно, чтобы выиграть конфликт», — уверены французские эксперты.
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