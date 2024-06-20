Несмотря на возобновившиеся американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары западным оружием по России, ВСУ продолжают «прогибаться» под натиском российских войск, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, Киеву, вероятно, не помогут даже миллионы западных орудий и снарядов, поскольку основная проблема ВСУ — это «качество и количество людей на передовой».

ВСУ, кажется, по максимуму используют новые американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары по России — однако «этих усилий оказывается недостаточно, чтобы сдержать гораздо более крупные российские вооружённые силы», пишет Le Parisien.

Вооружения, поставляемые Украине Штатами и Европой, «хотя иногда и могут приносить эффект, вовсе не являются стратегически решающими». По данным издания, на сегодняшний день ВСУ «прогибаются» под натиском вооружённых сил Москвы даже с новыми американскими орудиями, в то время как «стратегия россиян работает — они продвигаются от одного опорного пункта к другому».

Как утверждает Le Parisien, основная проблема ВСУ заключается не в нехватке боеприпасов или оружия, а в качестве и количестве людей на передовой. «Добавить миллион снарядов будет недостаточно, чтобы выиграть конфликт», — уверены французские эксперты.