Le Parisien Оригинал

Le Parisien: Украине не помогает даже новое западное оружие

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на возобновившиеся американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары западным оружием по России, ВСУ продолжают «прогибаться» под натиском российских войск, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, Киеву, вероятно, не помогут даже миллионы западных орудий и снарядов, поскольку основная проблема ВСУ — это «качество и количество людей на передовой».
Le Parisien: Украине не помогает даже новое западное оружие
АР

ВСУ, кажется, по максимуму используют новые американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары по России — однако «этих усилий оказывается недостаточно, чтобы сдержать гораздо более крупные российские вооружённые силы», пишет Le Parisien. 

Вооружения, поставляемые Украине Штатами и Европой, «хотя иногда и могут приносить эффект, вовсе не являются стратегически решающими». По данным издания, на сегодняшний день ВСУ «прогибаются» под натиском вооружённых сил Москвы даже с новыми американскими орудиями, в то время как «стратегия россиян работает — они продвигаются от одного опорного пункта к другому».

Как утверждает Le Parisien, основная проблема ВСУ заключается не в нехватке боеприпасов или оружия, а в качестве и количестве людей на передовой. «Добавить миллион снарядов будет недостаточно, чтобы выиграть конфликт», — уверены французские эксперты.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Parisien Франция Европа
теги
армия военная техника Европа Запад оружие помощь поставка Россия спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров