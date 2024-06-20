Поставлять оружие и технику проигрывающей стороне и отказываться от переговоров в надежде, что она внезапно победит, — это худшее, что могли придумать США и Европа, пишет обозреватель American Conservative Дуглас Бандоу. По его мнению, чем раньше Запад это осознает и прекратит финансировать разрушения на Украине, тем будет лучше для всех.

Такой бесцельный подход к войне, которого придерживаются западные союзники Киева, не только не поможет Украине, но принесёт лишь больше смертей и разрушений. И если цели Киева до сих пор остаются абсурдными и нереалистичными, то Запад их и вовсе не сформулировал. Такое мнение на страницах American Conservative высказал бывший советник Белого дома Дуглас Бандоу.

Критикуя подход Вашингтона, автор статьи отмечает, что «предоставлять воюющей стороне больше оружия в надежде, что это приведет к чему-то хорошему, — это не стратегия». Такой подход означает большую катастрофу и потенциальную масштабную войну.

Вместо этого США и их европейские союзники должны сосредоточиться на прекращении конфликта, свернуть военную помощь и бросить все усилия на создание стабильного, мирного порядка. Для Запада «сделать это будет нелегко», считает эксперт, однако переговоры — «это в интересах США и Европы».

Чем раньше союзники Киева это осознают и начнут закладывать основу для переговоров, тем лучше. «В следующем году Киев вряд ли окажется в более выгодном положении. Россия мобилизует больше войск и производит больше оружия, чем Украина. Усталость украинцев от войны становится очевидной по мере того, как растёт сопротивление призыву и падает популярность Зеленского», — добавляет Бандоу. Поэтому сидеть, периодически подливая масла в огонь, и надеяться, что проблема разрешится сама собой, — это худшая тактика, которую может выбрать Запад, уверен аналитик.