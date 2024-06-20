Французский дипломат: «не заложили почву» — Запад не готов к переговорам с Россией на равных

Значимые мирные переговоры по Украине вряд ли состоятся в ближайшие полгода, заявил экс-посол Франции в России Жан де Глиниасти в интервью Le Figaro. По словам дипломата, европейцы так и не вернули доверие России после нарушения Минских соглашений. Однако вместо того, чтобы работать над этим и закладывать почву для переговоров, западные лидеры заняты соревнованием «кто больше поможет Украине».
Есть ли шанс, что стоящие мирные переговоры могут состояться до американских выборов в ноябре?
ЖАН ДЕ ГЛИНИАСТИ, экс-посол Франции в России: Я так не думаю. В первую очередь из-за русских: после провала Минских соглашений русские больше не доверяют европейцам, в том числе Франции и Германии, которые принимали в них непосредственное участие — именно Франция и Германия тогда были у руля. А затем они устроили довольно причудливое соревнование «кто больше поможет Украине», и ни о каких переговорах больше не идёт и речи. Кстати, я читал, что канцлер Шольц хотя бы звонил Путину в прошлом году, чего нельзя сказать о Макроне…
Так что Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров. Более того, русские всегда говорили, что хотят решить этот вопрос тет-а-тет, на равных, лицом к лицу с американцами. В общем, на данный момент Европа в некотором смысле находится «вне игры» в том, что касается переговоров.
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