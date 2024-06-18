Британский дипломат: мира на Украине не будет, пока Запад не прислушается к мнению глобального Юга

Страны БРИКС и глобальный Юг считают, что достижение мира на Украине невозможно без участия Москвы. Более того, их отталкивает отсутствие у Запада внятных целей по Украине и противоречивые условия для заключения мира. Как объяснил британский дипломат Иэн Прауд в интервью Daniel Davis / Deep Dive, именно поэтому инициативы Зеленского не пользуются популярностью у глобального Юга — и пока он это не поймёт, раскол между Югом и Западом будет только усугубляться.

С дипломатической точки зрения, будь то БРИКС, будь то G7, G20, западные страны, — как люди воспринимают это кажущееся противоречие в заявлениях высокопоставленных официальных лиц США о том, каковы на самом деле политика и цели Америки (в отношении Украины. — ИноТВ)?

ИЭН ПРАУД, бывший британский дипломат: Так именно поэтому страны БРИКС, незападные страны G20 и страны глобального Юга проигнорировали этот саммит. Потому что они не рассматривают его как что-то, что действительно продвигало бы мир на Украине. Они не видят в нём стремления найти решение, при котором обе стороны конфликта, Украина и Россия, сядут за стол переговоров и обсудят действительно сложные и трудноразрешимые проблемы, с которыми они сталкиваются и которые им приходится решать на протяжении очень длительного периода их отношений. Нет абсолютно никакого доверия к тому, что это искренний процесс, и именно поэтому эти страны не хотят в этом участвовать. И я не думаю, что ситуация изменится.

То, что произошло в Швейцарии на выходных, — это рассмотрение трёх самых лёгких пунктов в плане Зеленского, но даже с этим глобальный Юг не смог согласиться. Вот вам и раскол.

Я думаю, что Джейк Салливан по сути думает точно так же, как и Кирби, только выражает это гораздо более мягкими словами. Откровенно говоря, США и Европа, или, по крайней мере, Европейская комиссия и Великобритания, считают, что нужно изменить цель войны так, чтобы Украина смогла добиться невозможного на поле боя. А люди на глобальном Юге, в свою очередь, считают, что всё это можно прекратить только с помощью подлинного процесса переговоров, в котором участвуют обе стороны. И раскол этот будет только расти.

Так что, если Зеленский действительно верит, что сможет проводить подобные крупные мероприятия с участием представителей глобального Юга, ему придётся пойти на компромисс, потому что они не собираются мириться с видением дальнейших действий, навязываемым США.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.