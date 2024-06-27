Reuters: Киев слишком долго ждёт истребители F-16, но даже их появление не изменит ход конфликта

Украинские власти разочарованы длительностью ожидания поставок истребителей F-16 — через два года после того, как Киев начал запрашивать у союзников, самолёты начнут прибывать в страну, но только к концу 2024 года у ВСУ будет около 20 пилотов, чтобы ими управлять. Как пишет Reuters, за это время Россия подготовилась противостоять F-16 и активизировать атаки на необходимую для них инфраструктуру.

В июле, то есть через два года после того, как Киев начал запрашивать у союзников на Западе истребители F-16, на Украину всё же начнут прибывать эти самолёты американского производства, сообщает Reuters.

На этом фоне новостное агентство указывает на разочарование украинских властей длительностью процесса, начиная с закупки истребителей и заканчивая обучением украинских пилотов. Всё это время ВСУ приходилось пытаться выживать с истощёнными военно-воздушными силами, а у России было время подготовиться к отправке на Украину F-16 и активизировать атаки на инфраструктуру, которая, как ожидается, может быть использована для обслуживания и развертывания истребителей.

По словам экспертов, к концу 2024 года около 20 украинских пилотов будут готовы летать на F-16. Это означает, что у Украины будет больше истребителей, чем квалифицированных лётчиков. При этом ещё более сложной задачей, чем подготовка пилотов, военные аналитики называют техническое обслуживание самолётов. Предполагается, что большую часть ремонта и технического обслуживания необходимо будет проводить на территории Украины, в связи с чем ВСУ, вероятно, придётся полагаться на иностранных подрядчиков.