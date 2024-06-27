Reuters: Киев слишком долго ждёт истребители F-16, но даже их появление не изменит ход конфликта

20:37
Медведев: ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречит нормам права
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ордер МУС на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова противоречащим нормам международного права.
20:36
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, водитель ранен
Дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал спецтранспорт сельскохозяйственного предприятия в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Водитель автомобиля получил ранения.
20:35
МОК: список нейтральных атлетов, допущенных к ОИ 2024 года в Париже, будет обновляться
Список нейтральных российских и белорусских спортсменов, которых допустят к Олимпиаде в Париже, не окончательный и будет обновляться.
20:23
Приложение RUTUBE вернулось в App Store
Приложение российского видеохостинга RUTUBE вновь стало доступно для скачивания в App Store.
20:20
Губерниев: если есть возможность ехать на Олимпиаду при наличии допуска, надо это делать
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские спортсмены, получившие допуск, должны ехать на Олимпийские игры в Париже.
20:15
Губерниев надеется, что российских гребцов допустят до Олимпиады в Париже
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) не включил российских гребцов в список тех, кто получил приглашение на Игры в Париже.
20:14
Объект инфраструктуры повреждён в Горловке в результате атаки украинского БПЛА
Беспилотник Вооружённых сил Украины сбросил взрывоопасный предмет на территории Горловки. В результате этого повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.
20:14
Путин угостил президента Конго пельменями с перепёлкой и десертом «Гжель»
Президент России Владимир Путин угостил в Кремле конголезского коллегу Дени Сассу-Нгессо пельменями с перепёлкой, томлёнными в квасе телячьими щёчками и десертом «Гжель».
20:05
Прокуратура проведёт проверку в связи с пожаром на складе в Ярославской области
Прокуратура Любимского района Ярославской области проверит обеспечение пожарной безопасности на складе обуви, который загорелся в городе Любиме.
19:59
Общее собрание РПЛ состоится 2 июля
Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдёт 2 июля.
19:52
Финляндия упростит изъятие недвижимости с 8 июля
Власти Финляндии с 8 июля упростят изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться, в том числе у россиян.
19:45
Велогонщик Сырица получил приглашение на Олимпиаду в Париже вместо Власова
Российский велогонщик Глеб Сырица получил приглашение на Олимпийские игры в Париже.
19:42
Суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре во Фрязине
Щёлковский городской суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре в бывшем НИИ «Платан» во Фрязине.
19:37
МИД: Россия и Боливия подтвердили приверженность договорённостям президентов
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его боливийская коллега Селинда Соса Лунда подтвердили важность выполнения договорённостей, достигнутых в июне президентами двух стран.
19:32
Устроивший стрельбу в Дагестане террорист постоянно ездил в Турцию
Устроивший стрельбу в Дагестане террорист Али Закаригаев часто ездил в Турцию — там у него был бизнес по продаже местных БАД, рассказали родственники боевика.
19:29
Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Истбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Истбурне (Великобритания).
19:23
Американист Дробницкий: дебаты станут серьёзным испытанием для Байдена
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Джо Байден представляет угрозу для США.
19:22
Развожаев: работу ПВО усилят для защиты Крыма от обстрелов со стороны ВСУ
Последняя атака со стороны Вооружённых сил Украины выявила необходимость в дальнейшем усилении защиты Крымского полуострова. С заявлением об этом выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
19:15
Лавров осудил попытку госпереворота в Боливии
Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой осудил попытку госпереворота в стране.
19:14
МОК не допустил к участию в Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Играм в Париже российских гребцов, стрелков и пятиборцев.
19:10
Кличко сообщил о вызвавшем пожар взрыве на энергообъекте в Киеве
Пожар возник на энергетическом объекте в центре Киева после произошедшего там взрыва. Об этом проинформировал мэр города Виталий Кличко.
19:08
МОК допустил Медведева и Андрееву к участию в Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список теннисистов, допущенных к Играм в Париже.
19:04
В Ярославской области горит ангар на площади 4,8 тысячи квадратных метров
Огнеборцы МЧС России тушат складское помещение с обувью в городе Любиме Ярославской области.
19:04
Экс-игрок сборной Турции: это неправильно, что Россия не участвует в этом Евро
Бывший игрок сборной Турции Фатих Текке высказался о неучастии команды России в чемпионате Европы в Германии.
19:01
Песков заявил о подготовке визита лидера Палестины Аббаса в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке визита в страну лидера Палестины Махмуда Аббаса.
18:49
Ни один российский спортсмен не оспаривает в CAS отказ в получении нейтрального статуса
В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что ни один российский спортсмен не оспаривает отказ в получении нейтрального статуса.
18:45
Развожаев: Балаклавская бухта в Севастополе будет охраняться дополнительно
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о дополнительной охране Балаклавской бухты из-за опасности терактов ВСУ.
18:37
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
18:34
Ступак не вошла в пул допинг-тестирования FIS на предстоящий сезон
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не включила олимпийскую чемпионку Юлию Ступак в свои пулы допинг-тестирования на предстоящий сезон.
18:29
Зеленский заявил, что не хочет затягивать конфликт из-за потерь в ВСУ
Владимир Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь на Украине.
18:29
Посольство: россиянам рекомендовано сохранять меры предосторожности в Боливии
Россиянам, находящимся на территории Боливии, следует сохранять меры предосторожности. Такие рекомендации гражданам дало посольство России в стране.
18:19
Конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год на фоне дела китайских пловцов
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт сообщил, что палата представителей конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA).
18:19
Медведев: США не выиграли холодную войну — они в шаге от её проигрыша
Соединённые Штаты, приписавшие себе победу в холодной войне, на деле находятся в шаге от её проигрыша.
18:12
Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками
В Севастополе общественный транспорт оснастят аптечками, заявил губернатор Михаил Развожаев.
18:05
Сборная Швейцарии просила закрыть доступ на телебашню Штутгарта из-за вида на тренировочную базу
Сборная Швейцарии потребовала частично закрыть доступ на телебашню Штутгарта во время чемпионата Европы-2024.
17:57
Развожаев: в Севастополе запустят программу обучения по оказанию первой помощи
Бесплатную массовую программу обучения по оказанию первой помощи запустят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
17:53
Трамп назвал Байдена угрозой для демократии и будущего США
Действующий президент США Джо Байден представляет угрозу для демократии, а также будущего Соединённых Штатов.
17:52
Власти Севастополя рекомендовали гражданам воздержаться от посещения ряда пляжей
В Севастополе не планируют закрывать пляжи, но от посещения некоторых из них лучше воздержаться, заявил губернатор Михаил Развожаев.
17:51
Эрика Андреева не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Российской теннисистке Эрике Андреевой не удалось пробиться в основную сетку Уимблдона.
17:34
Фигуристка Ли Хэ Ин оспорит обвинение в сексуальных домогательствах
Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин оспорит обвинение в сексуальных домогательствах по отношению к юниору в комиссии по этике Федерации конькобежного спорта Южной Кореи (KSU).
17:32
Медведев: Россия не собирается нападать на страны Запада, им никто не угрожает
Россия не имеет намерений нападать на страны Запада, о чём неоднократно заявлялось. Об этом сообщил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев.
17:22
СК: Бастрыкин высказыванием о ГД хотел привлечь внимание к проблеме миграции
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не имел умысла оскорбить депутатов Государственной думы, цитируя один из комментариев в соцсетях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
17:21
Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).
17:19
Медведев заявил, что инициатива Путина по Украине носит срочный характер
Мирная инициатива российского президента Владимира Путина по Украине носит срочный характер, в дальнейшем переговоры будут вестись на худших для Киева условиях, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
17:15
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
17:11
Жена Ассанжа рассказала о планах супруга после освобождения
Жена освобождённого основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла рассказала, чем планирует заняться супруг после освобождения.
17:09
Тренер сборной России по греко-римской борьбе не получил допуск на Олимпиаду в Париже
Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что ему не дали допуск на Олимпиаду в Париже.
17:05
Медведев: хищение госактивов может считаться актом агрессии
Изъятие государственных активов за границей при определённых условиях может расцениваться как акт агрессии.
16:59
Медведев: СВО соответствует международному праву как случай самообороны
Проведение СВО идёт в соответствии с международным правом как случай самообороны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
16:58
Гериатр Семёнов рассказал о пользе занятий с массажным мячом для пожилых
Врач-гериатр геронтологического центра «Северное Тушино» Фёдор Семёнов рассказал, что занятия с массажным мячиком с шипами оказывают положительное воздействие на здоровье пожилых людей.