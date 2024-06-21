F-16 не помогут — Midi Libre объяснил, как российская ПВО сделает американские истребители бесполезными

Долгожданные F-16 едва ли принесут Киеву хоть какую-то пользу — перед лицом российских систем ПВО они практически бессильны. К такому выводу пришла французская газета Midi Libre. Из-за противовоздушной обороны истребители смогут летать только крайне низко, а значит, удары будут набирать слишком малую скорость и высоту. При этом ракеты, которые могут достигать большой дальности на малых высотах, с американскими F-16 несовместимы.

Американские истребители F-16, которые Запад обещает поставить Киеву ещё с 2023 года и которых так ждёт Зеленский, могут оказаться не столь эффективными, как ожидается, утверждает Midi Libre. По мнению издания, Россия «обязательно найдёт способ ослабить дальность и удар этих самолётов».

Основную проблему для ВСУ представляет наземная российская система ПВО, из-за которой украинским истребителям крайне опасно подниматься на большую высоту практически в любой точке Украины, особенно в пределах досягаемости ЗРК С-400. «Противовоздушная оборона Кремля заставит F-16 летать на низкой — или даже очень низкой — высоте», — подчёркивает Midi Libre.

«На столь малых высотах ракеты запускаются в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и вынуждены подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высот, на которых находятся цели. Поэтому они и близко не набирают той скорости или высоты, как если бы их запускали с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте и сверхзвуковой скорости», — такое объяснение приводят западные аналитики.

Ракеты «Meteor», с другой стороны, могут достигать большой дальности, однако они несовместимы ни с американскими F-16, ни с французскими Mirage. Как отмечает издание, эта проблема «подчёркивает стратегическую и тактическую сложность конфликта» между Киевом и его союзниками.