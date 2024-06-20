Military Watch: Россия наращивает производство Су-34

В войска поступила новая партия российских Су-34. Этот продвинутый бомбардировщик необходим не только на украинском театре военных действий, где он отлично себя зарекомендовал, но и в противостоянии с НАТО, отмечает издание.

Российская государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Этот самолёт представлен в войсках в гораздо большем количестве, чем любой другой истребитель со времен распада СССР: считается, что в настоящее время на вооружении находится более 120 единиц, пишет Military Watch. В 2022 году поставки значительно увеличились, чтобы соответствовать требованиям как украинского театра, так и обострившейся конфронтации с НАТО. По оценкам, это самый дальнобойный истребитель в мире, с которым, возможно, может соперничать только китайский J-20. Су-34 в значительной степени предназначен на роль средства доставки ядерного оружия, а в сентябре 2023 года с него впервые применили баллистические ракеты для ударных миссий.

Сообщается, что ВВС России получили новую партию самолетов 8 апреля, при этом все партии, поставленные с июля 2022 года, были произведены по усовершенствованному стандарту Су-34М. Российские источники утверждают, что Су-34М обладает вдвое большей боеспособностью, чем базовый Су-34, который впервые поступил на вооружение в 2014 году.

За последний год Су-34 привлек к себе особое внимание своей эффективностью в применении высокоточных управляемых планирующих бомб по целям на Украине, причем эти бомбы позволяют бомбардировщику вести огонь на дистанции около 70 километров. Бомбы могут иметь гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования, и стоят дешевле. Они могут быть не только обычными, но и с термобарической боевой частью для лучшего поражения личного состава на укрепленных позициях. Военнослужащие украинской армии, находящиеся на передовой, в беседе с New York Times сравнили последствия российских ударов планирующих бомб с «вратами ада», подчеркнув их «дополнительную разрушительную мощь», дополняющую артиллерийские обстрелы российской армии, отмечает издание.