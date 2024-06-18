Эксперт: Россия становится только сильнее, а Запад — змея, пожирающая свой хвост

Из-за санкций Россия стала сильнее, мобилизовав свою промышленность, считает ветеран швейцарской разведки Жак Бо. В интервью Deep Dive он отметил, что Москве удалось раскрыть свой значительный интеллектуальный и ресурсный потенциал. Безнадёжно ждать, что страна ослабнет. Напротив, это Запад становится слабее, как «змея, поедающая свой хвост».

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, ведущий подкаста: Очевидно, что в первую очередь за всё это платят украинцы, особенно те, кого насильно забирают в армию прямо с улиц. Парадоксально, но Россию можно было бы ослабить чуть раньше. Скажем, если бы в ходе переговоров в Стамбуле (которые вы упоминали), состоявшихся в марте-апреле 2022 года, мы заключили соглашение, Россия, возможно, вышла бы из этого всего более слабой, чем была в начале, и, скорее всего, оставалась таковой и по сей день. Но поскольку мы этого не сделали, Россия активизировала свою промышленность на полную мощность и теперь каждый месяц вводит войск больше, чем теряет в бою. Собственно, она становится всё сильнее, а не слабее. Куда сильнее.





ЖАК БО, ветеран швейцарской разведки: Совершенно верно. К слову, то же самое было с США во время Второй мировой войны. Как раз-таки из-за неё Соединённые Штаты и стали той промышленной державой, какой были в послевоенные годы, ведь во время войны именно США стали промышленной опорой Европы — и с Россией сейчас происходит то же самое. Дело в том, что она находится под давлением, и поэтому интересно слышать, как некоторые россияне говорят, что они рады санкциям, потому что, мол, «без санкций у нас не было бы стимула развиваться». Ранее тенденция заключалась в том, что [Россия] закупала всё на Западе или в Китае, а не развивала свои производственные мощности и возможности. Однако санкции против России заставили её полагаться на собственные средства для решения проблемы, а также вспомнить, что она — одна из стран, где готовят самое большое число инженеров. Собственно, в России очень высокий уровень образования. Так что если вы хотите активизировать ресурсы…

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Количество разнообразных полезных ископаемых также зашкаливает — у них огромные залежи.

ЖАК БО: Да… У них есть природные ископаемые, интеллектуальные и образовательные ресурсы. Помню, я приезжал в Москву в начале 90-х, и у них там были таксисты, бегло разговаривающие на пяти языках и имеющие учёные степени в области социологии, и всё в таком духе — тогда для них просто не было работы. Однако это было начало 90-х. Тем не менее, это означает, что в России есть огромный потенциал в том, что касается разнообразных ресурсов. Санкции помогли ей этот потенциал раскрыть и заняться внутренним развитием. Вот что происходит. Мы видим, что на сегодняшний день в России самый большой экономический рост среди стран «Группы семи». Таким образом, она стала четвёртой крупнейшей экономической державой…

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: …в мире. Верно.