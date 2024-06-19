Дёшево и смертельно — Пентагон хочет сокрушить Китай роем роботов-камикадзе

Пентагон придумал, как победить в конфликте с превосходящей по численности Народно-освободительной армией Китая. По замыслу американских генералов, в этом им помогут тысячи недорогих самоуправляемых дронов, оснащенных искусственным интеллектом. Но эксперты опасаются, что такое оружие в руках американцев приведёт к еще большему количеству убитых мирных жителей, пишет Intercept.

Беспилотные летательные аппараты постоянно убивают мирных жителей, но американские военные хотят расширить свой арсенал за счет армии еще более массовых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. Обеспокоенный потенциальной войной с Китаем, Пентагон делает ставку на новый класс оружия для борьбы с численно превосходящей Народно-освободительной армией Китая, пишет Intercept.

В августе 2023 года Министерство обороны США обнародовало программу Replicator, инициативу по развертыванию тысяч недорогих автономных систем во всех областях: в виде самопилотируемых кораблей, больших самолетов-роботов и роев меньших дронов-камикадзе, — которые они смогут использовать и массово терять, чтобы сокрушить китайские силы. Новые самолеты-роботы ознаменуют собой отход от «устаревших» беспилотников, которые, по словам Пентагона, являются «перепроектированными» и «трудоемкими» в производстве.

За первые 20 лет войны с терроризмом США нанесли более 91 000 авиаударов по семи основным зонам конфликтов — Афганистану, Ираку, Ливии, Пакистану, Сомали, Сирии и Йемену — и убили до 48 308 мирных жителей, согласно анализу 2021 года, проведенному базирующейся в Великобритании группой по мониторингу авиаударов Airwars. Эксперты опасаются, что массовое производство новых недорогих, смертоносных беспилотников приведет к еще большим жертвам среди мирного населения.