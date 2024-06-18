SRF: в ядерное оружие вкладывается всё больше средств, а о снижении рисков даже не идёт речи

За 2023 год в ядерное оружие было инвестировано больше средств, чем когда-либо за последние несколько десятилетий, отмечает швейцарский телеканал SRF. За год девять ядерных держав вместе потратили на свои ядерные арсеналы более $91 млрд — это на 13% больше, чем в предыдущем году, и даже на треть больше, чем пять лет назад. При этом, в отличие от холодной войны, сейчас не ведётся никаких серьёзных переговоров по ядерному разоружению и снижению риска.

Ядерное разоружение ушло в прошлое — теперь в порядке вещей наращивать вооружения, отмечает швейцарский телеканал SRF. Сейчас существует девять ядерных держав. Крупнейшими являются США и Россия, их стремительно догоняет Китай. За ним следуют Великобритания и Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

Вместе эти страны в 2023 году потратили на свои ядерные арсеналы более $91 млрд — это $3 тыс. в секунду. Это на 13% больше, чем в предыдущем году, и даже на треть больше, чем пять лет назад. В целом, за минувший год ядерные державы вложили в ядерное оружие больше средств, чем когда-либо за последние десятилетия. Наибольшая доля приходится на США. Россия также говорит о наращивании вооружений с начала конфликта с Украиной.

О дополнительных расходах свидетельствует и количество ядерных боеголовок, опубликованное стокгольмским институтом исследования проблем мира Sipri. Решающим фактором здесь являются ядерные бомбы, готовые к применению — и особенно в состоянии повышенной боевой готовности. После многих лет ядерного разоружения их стало больше — почти 9,6 тыс. Они могут быть использованы с помощью ракет, самолётов или подводных лодок.

Страны полагаются на этот вид оружия: они ожидают, что ядерное сдерживание сработает. Однако это предполагает, что у руля везде стоят рациональные субъекты, для которых защита собственного населения является главным приоритетом. Кроме того, чем больше ядерных боеголовок, тем выше риск, что некоторые из них попадут в руки боевиков или террористических организаций.

«Существовавшая ранее глобальная норма, согласно которой ядерное оружие никогда не должно применяться, теперь поставлена под сомнение, — говорит заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу. — В отличие от времен холодной войны, сейчас не ведётся никаких серьёзных переговоров по ядерному разоружению и снижению риска».