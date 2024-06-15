Россия «переносит шоу в Карибский бассейн», и это нехорошо, переживают на Fox News

Администрация Байдена недооценивает важность присутствия флотилии Москвы в Западном полушарии. Такое мнение в интервью Fox News высказал директор вашингтонского Центра за безопасное свободное общество Джозеф Хьюмайер. По его словам, безалаберное отношение Белого дома к этой активности подталкивает Россию, Китай и Иран к расширению своих операций в Латинской Америке.

Помнится, всего пару недель назад мы разрешили Украине наносить удары по российской территории американским оружием. Путин заявил, что собирается ответить. Теперь мы видим, как эти военные корабли заходят в Западное полушарие, находясь в 90 милях от побережья США. Связаны ли эти события? Является ли это тем ответом, о котором он говорил?

ДЖОЗЕФ ХЬЮМАЙЕР, исполнительный директор Центра за безопасное свободное общество: Разумеется, я думаю, что Владимир Путин посылает сильный сигнал. И он заключается в том, что они могут проникнуть в наши окрестности, в Западное полушарие, таким образом, который, как мне кажется, ещё несколько лет назад казался бы невозможным.





Белый дом утверждает, что это нормально, что они (российские власти — ИноТВ) поступали так и раньше, что отчасти верно. Они уже отправляли военные корабли в Карибский бассейн. В 2019 году они отправляли их на Кубу. Однако они никогда не присылали атомную подводную лодку. Это происходит впервые.





И вот в чем проблема с посланием Белого дома. Оно сводится к тому, что ничего страшного не происходит, что всё в порядке, и в действительности нормализует подобную деятельность. Нормализуя её, он, по сути, говорит: «Вы можете вернуться в следующем месяце или через месяц».





А Россия вместе с Ираном и Китаем как раз и добиваются нормализации проведения военно-морских учений в Карибском бассейне. Россия, Китай и Иран уже провели шесть совместных военно-морских учений в Оманском заливе, в Индийском океане с 2018 года. Идея в том, чтобы перенести это шоу в Карибский бассейн. И это нехорошо, и это не должно быть нормой.

Почему бы вам не объяснить, каковы будут последствия, а также как к происходящему относятся страны Латинской Америки? Насколько я понимаю, что военные корабли сейчас направляются с Кубы в Венесуэлу, где, как мы знаем, также проводят совместные операции с Китаем и Ираном.

ДЖОЗЕФ ХЬЮМАЙЕР: Да, во многом эта нормализация может стать сигналом для Латинской Америки, что предпочтительными партнёрами в области морской безопасности являются Россия, Китай и Иран. А Соединённые Штаты вышли из игры, ослабли и лишились возможности патрулировать свои собственные воды, не говоря уже о международных.





Именно это послание Россия пытается передать с помощью своих военный кораблей. Более того, кубинцев приглашают на борт, чтобы они посетили военный корабль, где им практически устраивают презентацию.





Но, на мой взгляд, настоящая цель — Венесуэла. И мало кто об этом говорит, потому что это следующий пункт назначения. Белый дом заявляет о том, что они (российские корабли — ИноТВ) не собираются осуществлять какие-либо поставки ядерных материалов или гиперзвуковых ракет, что они не будут поставлять Кубе никаких вооружений. А что насчет Венесуэлы?





Потому что, несмотря на публичные заявления, Госдепартамент очень незаметно направил в Гайану заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями. Зачем отправлять человека по контролю над вооружениями в Гайану? Из-за беспокойства распространением ядерного оружия.





И это, я думаю, то, что мы занимаемся. По сути, мы готовим почву для повторения Карибского кризиса 1962 года. Но на этот раз, вероятно, он будет касаться большего числа стран, а не только Кубы. Возможно, Венесуэлы, Никарагуа. И это настоящая катастрофа для национальной безопасности США.

Да, вот тебе и доктрина Монро! Похоже, она приказала долго жить. Мы не можем контролировать даже собственное полушарие.

Дата публикации 15 июня 2024 года.