Fox: Россия и Китай не воспринимают Байдена всерьёз — и правильно делают

Беда не приходит одна, сетует ведущий Fox Business Нил Кавуто: пока Россия играет мускулами на Кубе, Китай обживает задний двор Вашингтона в Латинской Америке, а КНДР забрасывает мусором Южную Корею. Его собеседник военный эксперт Дарин Гауб отмечает, что всё это неспроста: всё это признаки того, что Россия и её друзья не воспринимают администрацию Байдена всерьёз. «И, к сожалению, они правы», — добавляет Гауб.

НИЛ КАВУТО, ведущий Fox News: Как говорится, беда не приходит одна, так что эти три события несколько пугают, если подумать. Российские военные корабли, пришвартованные чуть более чем в 30 милях от побережья Флориды, на Кубе… Потом — Китай строит огромный порт в Перу… И на фоне всего этого Северная Корея буквально забрасывает мусором Южную — шутка ли. Что стоит за всем этим провокационным поведением? У нас в гостях Дарин Гауб, подполковник армии США в отставке, ветеран, бывший пилот вертолёта Black Hawk и командир батальона — настоящий профессионал, и я благодарен ему за служение нашей стране, а также за то, что он пришёл к нам в качестве эксперта. Рад приветствовать вас! Что вы думаете об этих событиях? Все они произошли на одной неделе…

ДАРИН ГАУБ, американский подполковник в отставке, военный эксперт: Здравствуйте, Нил, спасибо за приглашение сегодня, в День флага! События, конечно, вызывают беспокойство, поскольку они смещаются всё ближе к нашим берегам и переходят, как мне кажется, в более очевидный военный формат. Мы знаем, что Китай уже давно вмешивается в дела США, как, собственно, и Россия. А в Северной Корее, конечно, уникальная личность: всё делает по указке Китая. Однако это очередные провокации и брошенные Соединённым Штатам вызовы — Китай делал подобное в районе Филиппин, у островов Спратли. Северная Корея, как обычно, раскачивает ситуацию, чтобы добиться уступок, однако в этот раз она ведёт себя несколько агрессивнее — значит, Китай ей разрешил. Россия же говорит: «Вы, значит, собираетесь позволить стрелять из вашего оружия по территории нашей страны, хотя раньше говорили этого не делать. Тогда мы зайдём в Карибский бассейн и немного поиграем с Кубой прямо у ваших берегов, посылая вам довольно чёткий сигнал о необходимости сдерживания».



НИЛ КАВУТО: Любопытно. Многие сравнивают это с тем, что когда-то Советский Союз делал на Кубе — конечно, тут много серьёзных отличий. Но реакция у нас сейчас другая, какая-то очень спокойная, мол, «да, они это сейчас делают» — и, собственно, этим мы и ограничиваемся. Что вы об этом думаете?

ДАРИН ГАУБ: Знаю, что мы за всем этим следим, но просто наблюдать за ними не всегда эффективно, потому что они предполагают, что мы будем это делать. Я также сравнивал это с тактиками холодной войны, о которых мне тоже хорошо известно. Самое большое отличие здесь в том, что Китай так активно участвует в событиях на западе США, у нас на границе — со всем этим вторжением нелегальных мигрантов наряду с прочим. Собственно, что мы сейчас видим: национальные государства работают сообща, чтобы уменьшить влияние Америки в Тихом океане, Карибском бассейне и многих других регионах планеты, в то время как раньше этим занимался только Советский Союз. Меня всё это беспокоит… И это, на самом деле, ещё один сигнал о том, что они не воспринимают нынешнюю администрацию президента всерьёз. К сожалению, они, может, даже и правы, поскольку руководство у нас сейчас неэффективное, нам не хватает политической воли, чтобы противодействовать всем этим сигналам. Наши вооружённые силы обладают предостаточным потенциалом, а Белый дом — нет.



НИЛ КАВУТО: Будем внимательно следить за ситуацией. Спасибо, что пришли к нам сегодня, в День флага, желаю вам также хорошо провести День отца. С нами был подполковник Дарин Гауб.



Дата публикации 15 июня 2024 года.