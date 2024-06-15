CBC: соседство с русскими кораблями в Гаване застало канадцев врасплох

Королевский военно-морской флот Канады оказался в запутанной ситуации. Ему пришлось одновременно следить за российскими судами, перемещающими в Атлантике, и делить с ними стоянку в Гаване. При этом остаётся неясно, кто именно в правительстве Джастина Трюдо допустил подобный конфуз, сообщает CBC.

Королевский военно-морской флот Канады оказался в необычном положении. Он следит за российскими кораблями в Карибском море и одновременно размещает одно из своих судов рядом с ними на якорной стоянке в порту Гаваны, пишет CBC.

В течение нескольких дней канадский фрегат «Виль де Квебек» и самолёт-разведчик CP-140 внимательно наблюдали за перемещением русских в Атлантике. В то же самое время патрульный корабль Оттавы «Маргарет Брук» прибыл на Остров свободы в качестве гостя всего через несколько часов после того, как в ту же гавань вошла российская флотилия, отмечается в статье.

Неясно, кто именно в правительстве Джастина Трюдо санкционировал этот первый за 50 лет визит в Гавану судна ВМФ Канады. Также непонятно, кто знал, что «Маргарет Брук» была приглашена туда одновременно с русскими, утверждает издание.

Представитель Министерства национальной обороны Канады сообщил CBC, что в ведомстве об этом было известно. Но глава МИД страны Мелани Жоли призналась, что ничего не знала о визите. «Это информация стала для меня новостью», — заявила чиновница в телеинтервью.