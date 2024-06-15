CBC: соседство с русскими кораблями в Гаване застало канадцев врасплох
Королевский военно-морской флот Канады оказался в необычном положении. Он следит за российскими кораблями в Карибском море и одновременно размещает одно из своих судов рядом с ними на якорной стоянке в порту Гаваны, пишет CBC.
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