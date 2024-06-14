Соединённые Штаты могут быть на пороге гражданской войны, приводит Politico мнение аналитического центра при канадском правительстве Policy Horizons Canada. В своём докладе он указывает, что к такому исходу могут привести «идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений».
Аналитический центр при канадском правительстве считает, что США могут быть на пороге гражданской войны, пишет Politico. Среди причин организация Policy Horizons Canada указывает «идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений».
Опросив сотни экспертов и чиновников, аналитический центр представил различные сценарии, к которым Оттава должна подготовиться. В 37-страничном докладе «Проблемы на горизонте» эти варианты развития событий оцениваются по вероятности и времени их наступления, а также возможным последствиям.
Гражданскую войну авторы доклада называют маловероятным событием, которое, однако, окажет серьёзное влияние на соседнюю страну. Среди других сценариев рассматривались распространение самодельного биологического оружия, рост устойчивых к антибиотикам патогенов и начало третьей мировой войны.
Молдавская парламентская группа Victorie («Победа») инициировала процедуру отставки спикера парламента Игоря Гросу, его обвиняют в незаконных действиях на своём посту, которые нарушают положения Конституции и регламента парламента.
Боевики «Грузинского национального легиона»*, который воюет на стороне ВСУ, поддерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, наёмники получали финансирование от его партии, сообщил на допросе один из пойманных боевиков.
Один из лидеров молдавского оппозиционного блока «Победа», Марина Таубер, открывая митинг перед парламентом республики, заявила, что правящая партия пытается лишить другие политические силы возможности говорить о преступлениях, совершаемых коррупционерами.
Местные жители собираются на акцию протеста у здания парламента Молдавии в поддержку депутатов блока «Победа», которых лишили возможности участия в заседаниях. Так, например, депутат оппозиционного блока Вадим Фотеску заявил о планах вместе с коллегами пройти в зал заседаний на свои рабочие места, так как принятое вчера парламентским большинством решение абсолютно незаконно.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил в беседе с RT одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.
Террористический «Грузинский национальный легион»* был создан в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявили в ФСБ. Спецслужба выявила, что члены легиона причастны к организации терактов в России и к пыткам российских военных.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал бессовестным и антигуманным одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.
Запланированная в Швейцарии так называемая мирная конференция по Украине — это «попытка очковтирательства», её цель — предъявление России ультиматума, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
В Красноярском крае возбудили девять уголовных дел в отношении замначальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС, а также против четверых уроженцев Азербайджана. Поводом для расследования стали подозрения во взяточничестве с участием владельцев торговых точек в Норильске.