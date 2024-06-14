Politico: Канада готовится к возможной гражданской войне в США

Соединённые Штаты могут быть на пороге гражданской войны, приводит Politico мнение аналитического центра при канадском правительстве Policy Horizons Canada. В своём докладе он указывает, что к такому исходу могут привести «идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений».

Аналитический центр при канадском правительстве считает, что США могут быть на пороге гражданской войны, пишет Politico. Среди причин организация Policy Horizons Canada указывает «идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений».

Опросив сотни экспертов и чиновников, аналитический центр представил различные сценарии, к которым Оттава должна подготовиться. В 37-страничном докладе «Проблемы на горизонте» эти варианты развития событий оцениваются по вероятности и времени их наступления, а также возможным последствиям.

Гражданскую войну авторы доклада называют маловероятным событием, которое, однако, окажет серьёзное влияние на соседнюю страну. Среди других сценариев рассматривались распространение самодельного биологического оружия, рост устойчивых к антибиотикам патогенов и начало третьей мировой войны.