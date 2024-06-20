N-TV: Украина получит больше современных самоходных гаубиц от Германии — но не раньше 2025 года

По сообщению оборонной компании KNDS, Украина получит не 36, а 54 артиллерийские системы RCH 155. Это одна из самых современных самоходных гаубиц, и в будущем управлять ею можно будет даже дистанционно. Однако, хотя Украина получила от Германии разрешение на закупку первых 18 гаубиц ещё осенью 2022 года, поставки ожидаются не ранее 2025 года.
Запад оснащает Украину самыми современными артиллерийскими системами, включая RCH 155, причём в Киев поставляется больше самоходных гаубиц, чем было известно ранее, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако пройдёт некоторое время, прежде чем они будут развёрнуты на поле боя.
Украина подписала с оборонной компанией KNDS контракт на поставку 54 единиц артиллерийской системы RCH 155. Это оружие является одной из самых современных артиллерийских систем в мире, «новым эталоном современной самоходной артиллерии». Гаубица может вести точную стрельбу даже в движении и поражать цели на расстоянии до 54 км 155-миллиметровыми боеприпасами. Управление артиллерийским орудийным модулем в будущем сможет осуществляться дистанционно. Кроме того, RCH 155 — это орудие известной артиллерийской системы Panzerhaubitze 2000, которая уже используется на Украине.
Уже давно стало ясно, что Украина получит новейшие самоходные гаубицы RCH 155. Однако до сих пор было известно лишь о том, что будет поставлено 36 единиц. Теперь, после заявления KNDS, эта цифра возросла до 54. Правительство Германии выдало Украине разрешение на закупку первых 18 гаубиц ещё осенью 2022 года, но поставки ожидаются не ранее 2025 года. Оснащение киевских вооружённых сил пушками RCH 155 — долгосрочный проект.
Компания KNDS также сообщила, что в этом году она произведёт для Украины 78 систем CAESAR. Они уже используются в стране и имеют дальность действия около 70 км. «Конфликт на Украине показал, что проверенные артиллерийские системы большой дальности особенно важны для нанесения высокоточных ударов», — заявила оборонная компания.
CAESAR зарекомендовала себя как прочная, надёжная и простая в обслуживании система во всём мире и стала самой заказываемой современной артиллерийской системой. В результате KNDS утроила темпы производства: сейчас ежемесячно выпускается шесть установок CAESAR.
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