Libération: в Париже появились граффити с обещанными Украине истребителями в виде гробов

В Париже на здании рядом с офисом газеты Libération обнаружили граффити с изображением самолётов Mirage в форме гробов, сообщает издание. Ранее Франция пообещала поставить Украине истребители данного типа. Как отмечает Libération, подтекст очевиден: «если Эммануэль Макрон хочет послать солдат на помощь Киеву, они вернутся ногами вперёд».
В Париже на фасаде здания, примыкающего к редакции газеты Libération, появились несколько граффити с изображением обещанных Киеву истребителей Mirage в виде гробов. Об этом инциденте сообщает само издание.
Над каждым из пяти больших рисунков самолётов-гробов, сделанных через трафарет, написано «Миражи» для Украины». «Подтекст? Если Эммануэль Макрон хочет послать солдат на помощь Киеву, они вернутся ногами вперёд», — объясняют французские СМИ.
Вскоре после этого в редакцию газеты с украинского номера позвонила некая Марина: девушка взяла на себя ответственность за граффити и рассказала, что нанесла порядка 50 таких рисунков по всему Парижу, передаёт Libération.
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